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फर्रुखाबाद कुंडल लूट की घटना का पुलिस ने किया खुलासा, बाल अपचारी समेत दो गिरफ्तार

फर्रुखाबाद: एसओजी, सर्विलांस और पुलिस की संयुक्त टीम को रविवार को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने कुंडल लूट की घटना में शामिल बाल अपचारी समेत दो को गिरफ्तार किया है. अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि 25 मार्च को पाल नगला बिजाधरपुर के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने महिला राम जानकी (85) के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था.

जानकारी के अनुसार, महिला सुबह टहलने के लिए घर से निकलीं. घर से कुछ मीटर की दूरी पर ही पीछे सेन्ट्रल जेल की तरफ से आए दो बाइक सवार बदमाशों ने राम जानकी को रोक लिया और झपट्टा मार कर उनके कुंडल नोच लिए और जिला जेल की तरफ फरार हो गए.



इसके बाद महिला की शिकायत पर एसओजी, सर्विलांस और पुलिस की संयुक्त टीम बदमाशों की तलाश में जुट गई थी. पुलिस ने निखिल कटियार पुत्र विजय सिंह कटियार निवासी राजा नगला कोतवाली फतेहगढ़ व एक बालचारी को भी गिरफ्तार है.



अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में 25 मार्च की सुबह एक वृद्ध महिला के साथ दो बाइक सवार अज्ञात युवकों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था. मामले में रविवार की सुबह एसओजी, सर्विलेंस और फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है.

निखिल कटियार पुत्र स्व विजय सिंह कटियार निवासी राजा नगला कोतवाली फतेहगढ़ व एक अन्य बालचारी को गिरफ्तार किया है. दोनों अभियुक्तों के पास से प्रयोग की गई मोटरसाइकिल एवं लूट के कुंडल बरामद किए गए हैं. आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.