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नोएडा में ई-कॉमर्स कंपनी के पार्सल की आड़ में चल रहे ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़, एयरपोर्ट इंजीनियर समेत दो गिरफ्तार

नोएडा में हाई-टेक ड्रग सिंडिंकेट का भंडाफोड़. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा में ई-कॉमर्स कंपनी के पार्सल की आड़ में चल रहे एक हाई-टेक ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है. थाना सेक्टर-58 पुलिस ने एक शातिर डिलीवरी बॉय और दिल्ली एयरपोर्ट पर कार्यरत एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया है. आरोपी छात्रों, पीजी और हॉस्टल में रहने वाले युवाओं को व्हाट्सएप के जरिए ऑनलाइन ऑर्डर लेकर गांजा सप्लाई करते थे. पुलिस ने इनके कब्जे से 12 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा, एक स्प्लेंडर बाइक, मोबाइल फोन और Amazon इन प्रिंटेड पैकेट्स बरामद किए हैं.

एयरपोर्ट इंजीनियर समेत दो गिरफ्तार