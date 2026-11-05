नोएडा में ई-कॉमर्स कंपनी के पार्सल की आड़ में चल रहे ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़, एयरपोर्ट इंजीनियर समेत दो गिरफ्तार
नोएडा में पुलिस ने हाई-टेक ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया और दो लोगों को गिरफ्तार किया है। ड्रग्स को छात्रों तक पहुंचाया जाता था।
Published : November 5, 2026 at 3:15 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा में ई-कॉमर्स कंपनी के पार्सल की आड़ में चल रहे एक हाई-टेक ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है. थाना सेक्टर-58 पुलिस ने एक शातिर डिलीवरी बॉय और दिल्ली एयरपोर्ट पर कार्यरत एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया है. आरोपी छात्रों, पीजी और हॉस्टल में रहने वाले युवाओं को व्हाट्सएप के जरिए ऑनलाइन ऑर्डर लेकर गांजा सप्लाई करते थे. पुलिस ने इनके कब्जे से 12 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा, एक स्प्लेंडर बाइक, मोबाइल फोन और Amazon इन प्रिंटेड पैकेट्स बरामद किए हैं.
एयरपोर्ट इंजीनियर समेत दो गिरफ्तार
ई-कॉमर्स पैकेजिंग की आड़ में गांजा तस्करी करने वाले एयरपोर्ट इंजीनियर समेत 2 गिरफ्तार, 12 किलो से ज्यादा गांजा बरामद डीपी नोएडा प्रीति यादव ने बताया कि नोएडा पुलिस के थाना सेक्टर-58 पुलिस ने चेकिंग के दौरान सेक्टर-57 रेडिसन कट के पास से पुलिस ने सुमित राघव नाम के युवक को पकड़ा. जब सुमित के कंधे पर टंगे बैग की तलाशी ली गई, तो उसमें से Amazon-in लिखे प्रिंटेड पैकेट्स मिले. इन पैकेट्स को खोलने पर 25 से 30 ग्राम के छोटे-छोटे पैकेटों में पैक किया हुआ अवैध गांजा बरामद हुआ.
पुलिस के अनुसार, पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में 4 नवंबर की रात सेक्टर-58 थाना पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर रेडिसन कट, सेक्टर-57 के पास से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया.
पीजी-हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को होती थी सप्लाई
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुमित राघव (36), निवासी खोड़ा कॉलोनी, गाजियाबाद और मनीष कुमार झा (33), निवासी गाजियाबाद के रूप में हुई है. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे गांजे को 25 से 30 ग्राम के छोटे पैकेट में तैयार करते थे. इसके बाद व्हाट्सएप के माध्यम से ऑर्डर लेकर दिल्ली-एनसीआर के फ्लैट, पीजी, हॉस्टल और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को सप्लाई करते थे.
आरोपियों के मुताबिक, गांजे की डिलीवरी करने के लिए अपने साथियों को 200 से 250 रुपये तक दिए जाते थे. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ऑनलाइन माध्यम से लोकेशन साझा कर डिलीवरी कराते थे. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
#WATCH | Noida, Uttar Pradesh: DCP, Noida Preeti Yadav says, "... Gautam Buddh Nagar Police, acting on local intelligence, stopped a delivery agent during a check in Sector 58 and found cannabis concealed inside small Amazon India parcels... Two accused were arrested, with 12.2 kg of cannabis, a motorcycle and two mobile phones recovered. The accused operated an online drug supply network through a WhatsApp group targeting students and residents of hostels, PGs and colleges across Delhi-NCR. Orders were received online, deliveries were made in small packets, and payments were collected digitally... The main supplier works as an engineer at Delhi Airport."— ANI (@ANI) November 5, 2026
शक न हो इसलिए पैकेट को ई-कॉमर्स पार्सल में रखा जाता था: डीसीपी
डीसीपी नोएडा प्रीति यादव ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि किसी को शक न हो, इसलिए गांजे को ई-कॉमर्स पार्सल जैसी पैकिंग में रखा जाता था. इस गोरखधंधे का मास्टरमाइंड मनीष कुमार झा है, जो दिल्ली एयरपोर्ट पर टेक्निकल इंजीनियर के पद पर कार्यरत है. मनीष झा नॉर्थ ईस्ट से गांजे की खेप मंगवाता था और दिल्ली-एनसीआर के कॉलेज, हॉस्टल, पीजी व फ्लैट्स में रहने वाले युवाओं को व्हाट्सएप ग्रुप और लोकेशन के जरिए ऑनलाइन ऑर्डर लेकर डिलीवरी करवाता था. डिलीवरी के बदले सुमित को प्रति पार्सल 200 से 250 रुपये मिलते थे. सुमित की निशानदेही पर पुलिस ने मनीष झा को भी सेक्टर-56 के पास से गिरफ्तार कर लिया.
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