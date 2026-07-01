दिल्ली में टिल्लू ताजपुरिया गैंग का डागू महाराज गिरफ्तार, अलीपुर में की थी ताबड़तोड़ फायरिंग; जानें पूरा मामला
दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने कुख्यात गैंगस्टर टिल्लू उर्फ ताजपुरिया गैंग के सक्रिय सदस्य संदीप उर्फ डागू महाराज और साथी दीपक को किया गिरफ्तार
Published : July 1, 2026 at 2:05 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच (एनआर-II) ने कुख्यात गैंगस्टर टिल्लू उर्फ ताजपुरिया गैंग के सक्रिय सदस्य संदीप उर्फ डागू महाराज और उसके साथी दीपक को गिरफ्तार कर एक सनसनीखेज हत्या के प्रयास के मामले का खुलासा किया है. दोनों आरोपियों के कब्जे से एक सेमीऑटोमैटिक पिस्टल, आठ जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई काले रंग की कार बरामद की गई है.
अलीपुर थाना क्षेत्र में फायरिंग का मामला
क्राइम ब्रांच के अनुसार, 30 अक्टूबर 2025 को अलीपुर थाना क्षेत्र के रामजानपुर गांव में विवादित जमीन पर कब्जा करने के लिए 30 से 45 हथियारबंद बदमाश पहुंचे थे. आरोप है कि बदमाशों ने करीब 12 राउंड फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी थी. साथ ही लोगों के साथ मारपीट की और प्लॉट का ताला तोड़कर कब्जा करने का प्रयास किया था. इस मामले में अलीपुर थाने में हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था.
पिस्टल और कारतूस बरामद
जांच के दौरान क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि इस मामले का वांछित आरोपी संदीप उर्फ डागू महाराज अपने साथी दीपक के साथ नरेला इलाके में आने वाला है. पुलिस ने जाल बिछाकर दोनों को दबोच लिया. तलाशी के दौरान संदीप के पास से चार कारतूस से लोड एक सेमी ऑटोमैटिक पिस्टल तथा दीपक के पास से चार अतिरिक्त जिंदा कारतूस बरामद हुए.
गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया से संपर्क में था
पूछताछ में सामने आया कि संदीप 2011 से अपराध की दुनिया में सक्रिय है और 2016 से 2022 तक जेल में रहने के दौरान उसकी मुलाकात कुख्यात गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया से हुई थी. पुलिस के मुताबिक, जेल में ही वह टिल्लू गैंग से जुड़ा और रिहाई के बाद गैंग के सदस्यों से लगातार संपर्क में रहा. आरोपी ने खुलासा किया कि फरवरी 2023 में उसे सिंघु बॉर्डर के पास गैंग के एक सदस्य ने पिस्टल और कारतूस उपलब्ध कराए थे.
क्राइम ब्रांच के विशेष आयुक्त पुलिस एच.जी.एस. धालीवाल ने बताया कि यह गिरफ्तारी संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता है. आरोपियों से पूछताछ के आधार पर गैंग के अन्य सदस्यों, हथियारों की सप्लाई और संपत्ति कब्जाने के पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है.
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