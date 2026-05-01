ETV Bharat / state

महिला की मौत मामले में निजी अस्पताल संचालक सहित दो गिरफ्तार

महिला की मौत के बाद अस्पताल के बाहर परिजनों ने किया था हंगामा.

पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार
पुलिस ने दो आरोपियो को किया गिरफ्तार (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 10:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायबरेली: एरिया थाना पुलिस ने इलाज के दौरान हुई महिला के मौत के मामले में लापरवाही बरतने वाले निजी अस्पताल संचालक और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है. बता दें कि महिला की मौत के बाद अस्पताल के बाहर परिजनों ने हंगामा किया था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम भी जांच के लिये यहां आई थी. फिलहाल पुलिस इस मामले में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करके जांच कर रही है.

सीओ सदर अरुण नौहार ने बताया कि मामला थाना मिल एरिया क्षेत्र के नवजीवन अस्पताल का है. वादिनी ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी बहन सीमा पत्नी राजकुमार निवासी ग्राम मठहना थाना लालगंज, 27 अप्रैल को बाइक से गिरकर घायल हो गई थी.

इसके बाद उसे इलाज के लिए नवजीवन अस्पताल, गोल चौराहा में भर्ती कराया गया था. जहां अस्पताल स्टाफ द्वारा पैसों के लालच में कथित रूप से अवैध और लापरवाहीपूर्ण इलाज किया गया, जिससे 28 अप्रैल को उसकी मौत हो गई. फिलहाल पुलिस मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

सीओ सदर अरुण नौहार ने बताया मामले में 30 अप्रैल को थाना मिलएरिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में नवजीवन अस्पताल के संचालक वांछित आरोपी शैलेश श्रीवास्तव निवासी अनुरुद्धपुर थाना भदोखर और उसके सहयोगी सतीश कुमार निवासी गंगसरी थाना ऊंचाहार को गिरफ्तार कर किया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजते हुए आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें: रायबरेली में 50 हजार का इनामी गैंगस्टर हॉफ एनकाउंटर में गिरफ्तार, प्रतापगढ़ में भी 1 बदमाश दबोचा

यह भी पढ़ें: 12 साल की उम्र में पहला मुकदमा, हत्या-लूट के कुल 23 मुकदमे, पुलिस के हत्थे ऐसे चढ़ा कुख्यात अपराधी

TAGGED:

WOMAN DEATH CASE
RAEBARELI WOMAN DEATH
PRIVATE HOSPITAL IN RAEBARELI
RAEBARELI HOSPITAL
RAEBARELI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.