महिला की मौत मामले में निजी अस्पताल संचालक सहित दो गिरफ्तार
महिला की मौत के बाद अस्पताल के बाहर परिजनों ने किया था हंगामा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 1, 2026 at 10:54 AM IST
रायबरेली: एरिया थाना पुलिस ने इलाज के दौरान हुई महिला के मौत के मामले में लापरवाही बरतने वाले निजी अस्पताल संचालक और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है. बता दें कि महिला की मौत के बाद अस्पताल के बाहर परिजनों ने हंगामा किया था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम भी जांच के लिये यहां आई थी. फिलहाल पुलिस इस मामले में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करके जांच कर रही है.
सीओ सदर अरुण नौहार ने बताया कि मामला थाना मिल एरिया क्षेत्र के नवजीवन अस्पताल का है. वादिनी ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी बहन सीमा पत्नी राजकुमार निवासी ग्राम मठहना थाना लालगंज, 27 अप्रैल को बाइक से गिरकर घायल हो गई थी.
इसके बाद उसे इलाज के लिए नवजीवन अस्पताल, गोल चौराहा में भर्ती कराया गया था. जहां अस्पताल स्टाफ द्वारा पैसों के लालच में कथित रूप से अवैध और लापरवाहीपूर्ण इलाज किया गया, जिससे 28 अप्रैल को उसकी मौत हो गई. फिलहाल पुलिस मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
सीओ सदर अरुण नौहार ने बताया मामले में 30 अप्रैल को थाना मिलएरिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में नवजीवन अस्पताल के संचालक वांछित आरोपी शैलेश श्रीवास्तव निवासी अनुरुद्धपुर थाना भदोखर और उसके सहयोगी सतीश कुमार निवासी गंगसरी थाना ऊंचाहार को गिरफ्तार कर किया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजते हुए आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है.
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