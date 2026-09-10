पटना में फर्जी पदाधिकारी और पुलिसकर्मी गिरफ्तार, बड़ा कांड कर रहे थे जीजा-साला
पटना के सचिवालय में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों से ठगी के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. रिपोर्ट-राजीव रंजन पाठक
Published : September 10, 2026 at 3:40 PM IST
पटना : राजधानी पटना में फर्जी सरकारी पदाधिकारी और पुलिसकर्मी बनकर लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले दो शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अजय कुमार शुक्ला और उसके साले राज कुमार के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक अजय कुमार खुद को स्वास्थ्य विभाग का प्रशाखा पदाधिकारी यानी सेक्शन ऑफिसर बताकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था. वहीं उसका साला राज कुमार फर्जी पुलिस कांस्टेबल बनकर उसके साथ ठगी की वारदात में सहयोग करता था.
कई आपत्तिजनक सामान बरामद
पुलिस की कार्रवाई सचिवालय थाना क्षेत्र में हुई है. दोनों आरोपियों के पास से पुलिस की वर्दी, फर्जी पहचान पत्र समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं. बरामद सामान में तीन मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, पुलिस की वर्दी, दो आईकार्ड, दो प्रशस्ति पत्र और स्टांप शामिल हैं. पुलिस अब बरामद दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सामान के आधार पर दोनों के ठगी के नेटवर्क की जांच कर रही है.
बैनर लगाकर वीडियो कॉल करने पर हुआ शक
पटना सेंट्रल एसपी ममता कल्याणी ने बताया कि समाज कल्याण विभाग के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी राजनाथ सिंह की ओर से पुलिस को सूचना दी गयी थी. उन्होंने बताया कि कैंपस के बरामदे में एक व्यक्ति CDPO बहाली से संबंधित बैनर लगाकर किसी व्यक्ति से वीडियो कॉल पर बातचीत कर रहा था. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ शुरू की.
"पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुद को स्वास्थ्य विभाग में प्रशाखा पदाधिकारी बताया. इसके बाद पुलिस ने उसके आईकार्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच की. सत्यापन के दौरान उसके द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र और पद से संबंधित जानकारी फर्जी पायी गयी. इसके बाद पुलिस ने अजय कुमार शुक्ला को हिरासत में लेकर पूछताछ की."- ममता कल्याणी,पटना सेंट्रल एसपी
साले को बनाया फर्जी पुलिस कांस्टेबल
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि अजय कुमार अकेले इस पूरे खेल को अंजाम नहीं दे रहा था. उसका साला राज कुमार भी इस ठगी में उसका सहयोग करता था. पुलिस के अनुसार राज कुमार को फर्जी पुलिस कांस्टेबल के रूप में तैयार किया गया था. वह पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों पर प्रभाव जमाता था और अजय कुमार के साथ मिलकर नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को विश्वास में लेने का काम करता था.
ठगी के शिकार लोगों की संख्या की जांच
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि दोनों आरोपियों ने सचिवालय या अन्य सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है. आरोपियों के मोबाइल फोन और लैपटॉप की जांच की जा रही है. पुलिस इनके संपर्क में रहने वाले अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है.
दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी
पूछताछ में ठगी से जुड़े कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि फर्जी पहचान पत्र, पुलिस की वर्दी और प्रशस्ति पत्र समेत अन्य दस्तावेज आरोपियों ने कहां से तैयार कराए थे. फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है.
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