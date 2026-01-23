मेरठ पुलिस ने पकड़ी 1.23 करोड़ की GST चोरी; फर्जी फर्म्स बनाकर फ्रॉड कर रहे दो गिरफ्तार
एसपी क्राइम रजनीश कुमार ने बताया कि पकड़े गए दोनों अभियुक्तों के कब्जे से 4 मोबाइल फोन, 7 मुहरें बरामद हुई हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 23, 2026 at 11:00 AM IST|
Updated : January 23, 2026 at 11:05 AM IST
मेरठ: क्राइम ब्रांच और स्वाट टीम ने GST चोरी के मामले में दो आरोपियों गिरफ्तार किया है. दोनों पर फर्जी फर्म्स बनाकर 1.23 करोड़ रुपए की GST चोरी का आरोप है. आरोपियों में एक गाजियाबाद और दूसरा पूर्वी दिल्ली का रहने वाला है. ब्रह्मपुरी थाने में दर्ज केस की जांच में दोनों को गिरफ्तार किया गया है.
एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि अब तक की जांच में यह भी स्पष्ट हो गया है कि फ्रॉड की कुल धनराशि में कई गुना बढ़ सकती है. कई दूसरे लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं.
स्वॉट टीम और अपराध शाखा की टीम ने फ्रॉड में जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें एक अमित जोशी निवासी वैशाली सेक्टर-4, थाना कौशांबी, गाजियाबाद का रहने वाला है. दूसरा शख्स गौतम राजकुमार बरमेचा निवासी रामविहार कॉलोनी, थाना विवेव विहार, पूर्वी दिल्ली का रहने वाला है.
फर्जी फर्म्स के दस्तावेज मिले: एसपी क्राइम रजनीश कुमार ने बताया कि पकड़े गए दोनों अभियुक्तों के कब्जे से 4 मोबाइल फोन, 7 मुहरें, अलग-अलग बोगस फर्म्स से संबंधित दस्तावेज और अभिलेख बरामद किए गए हैं. गिरफ्तार दोनों बेहद ही शातिर हैं. दोनों का कोर्ट से रिमांड लेकर जेल भेजा गया है.
6 करोड़ के फर्जी बिल बनाए: एसपी क्राइम के मुताबिक, इन्होंने फर्जी फर्म्स के सहारे कुल 6,86,60,010 रुपए के फर्जी बिल तैयार किए. इन फर्जी बिल्स के माध्यम से 1,23,58,801.80 रुपए की GST धोखाधड़ी कर भारत सरकार को भारी राजस्व हानि पहुंचाई गई.
4 करोड़ से ज्याद रकम फ्रीज: इसके बाद इस प्रकरण से संबंधित 3 संदिग्ध बैंक अकाउंटस की डिटेल मिली है. इनमें अलग-अलग तीनों खातों में जो क्रमशः 64 लाख 27 हजार 831 रुपए, 1 करोड़ 38 लाख और 3 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम फ्रीज कराई गई है.
