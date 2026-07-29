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फर्जी ATS अधिकारी बनकर 70 लाख की ठगी में 2 गिरफ्तार; पुलिस ने 35 लाख रुपये फ्रीज कराये, जानिये क्या है कंबोडिया कनेक्शन?

लखनऊ : राजधानी में पुलिस ने बुधवार को साइबर ठगी करने वाले एक गिरोह का खुलासा किया है. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने खुद को एटीएस पुणे का अधिकारी बताकर बुजुर्ग दंपती को सात दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर 70 लाख रुपये की ठगी की थी. पुलिस ने 35 लाख रुपये फ्रीज करा दिए हैं.

एडीसीपी क्राइम किरण यादव के मुताबिक, साइबर अपराधियों ने खुद को पुणे ATS का अधिकारी बताकर पीड़ित को कॉल किया था. आरोपियों ने उसे मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य गंभीर अपराधों में फंसाने का डर दिखाया. इसके बाद करीब सात दिनों तक वीडियो कॉल और अन्य डिजिटल माध्यमों से मानसिक दबाव बनाकर रखा गया. डर के कारण पीड़ित ने अपने बैंक खातों और एफडी में जमा रकम अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दी.







उन्होंने बताया कि मामले की जांच में सामने आया कि ठगी के पीछे e-SIM का बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था. क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला कि गिरफ्तार आरोपी सुमित कुमार रावत सिम विक्रेता था. वह ग्राहकों के दस्तावेजों और E-KYC का गलत इस्तेमाल कर अतिरिक्त सिम एक्टिवेट कर देता था. जांच में सामने आया कि सुमित ग्राहकों को नया सिम देने या नंबर पोर्ट कराने के दौरान दो बार E-KYC कराता था. एक सिम ग्राहक को दे दिया जाता था, जबकि दूसरे सिम को उसी ग्राहक के दस्तावेजों के आधार पर चोरी-छिपे एक्टिवेट कर लिया जाता था. इसके बाद इन सिम को e-SIM में बदलने के लिए क्यूआर कोड तैयार किए जाते थे.







पुलिस के अनुसार, सुमित इन एक्टिवेटेड e-SIM को प्रवीण श्रीवास्तव को 325 रुपये प्रति सिम के हिसाब से बेचता था. प्रवीण इन e-SIM प्रोफाइल को टेलीग्राम के जरिए विदेशों में बैठे साइबर अपराधियों तक पहुंचाता था. इसके बदले उसे क्रिप्टोकरेंसी में भुगतान मिलता था. जांच में यह भी पता चला कि इन भारतीय मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कंबोडिया में बैठे साइबर अपराधी गिरोह कर रहे थे.