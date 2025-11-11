ETV Bharat / state

अलीगढ़ में लव जिहाद और धर्मांतरण मामले में दो गिरफ्तार, एक साल से तलाश रही थी पुलिस, केस वापस लेने की दी थी धमकी

मामले में पुलिस ने आरोपी के भाई को एनकाउंटर के बाद पकड़ा था. आरोपियों पर कई थानों में दर्ज हैं केस.

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; Aligarh Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 7:46 PM IST

अलीगढ़ : थाना बन्ना देवी पुलिस ने लव जिहाद और धर्मांतरण से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने आरोपी आमिर और उसके साथी शाहरुख को गिरफ्तार किया है. आमिर कुख्यात जुबैर का भाई है. जुबैर उर्फ खन्ना को लव जिहाद और अपहरण के मामले में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया था.

रसलगंज की रहने वाली एक महिला ने बन्ना देवी थाने में तहरीर दी थी. उन्होंने पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी को आमिर और उसका साथी शाहरुख जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपहरण कर ले गए थे. दोनों बेटी को दीवानी कचहरी ले गए, जहां एक वकील की सीट पर बैठाकर धमकी दी कि अगर पुलिस में दर्ज मुकदमा वापस नहीं लिया तो उसे जान से मार देंगे. लड़की को धमकाकर कई कागजों पर जबरन साइन कराए और उसका वीडियो भी बनाया गया.

थाना बन्ना देवी प्रभारी निरीक्षक शिवप्रसाद सिंह ने बताया कि आमिर और शाहरुख पिछले एक साल से फरार चल रहे थे. दोनों के खिलाफ लव जिहाद, धर्मांतरण और धमकी से जुड़े कई मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस को इनकी गतिविधियों की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों को थाना बन्ना देवी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया.

प्रभारी निरीक्षक ने बताया, आमिर का आपराधिक इतिहास लंबा है. उस पर अलीगढ़ के कई थानों में नौ मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें अपहरण, धमकी, रेप और जबरन धर्म परिवर्तन जैसे गंभीर आरोप हैं. वहीं उसके साथी शाहरुख के खिलाफ आठ मुकदमे दर्ज हैं. दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है और उनके अन्य साथियों की भी तलाश की जा रही है.

प्रभारी निरीक्षक ने बताया, यह गिरफ्तारी लव जिहाद से जुड़े पुराने मामलों की कड़ी मानी जा रही है. पुलिस अब उन सभी मामलों की समीक्षा कर रही है जिनमें इन दोनों के नाम सामने आए थे. कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा.

यह भी पढ़ें : वाराणसी के दाल मंडी में चस्पा किए नोटिस, मकान खाली करने के लिए किया गया अनाउंसमेंट, आज रात चल सकता है बुलडोजर

