ETV Bharat / state

कानपुर में 2.66 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा; मास्टरमाइंड समेत दो गिरफ्तार, जानिये कहां से जुड़े हैं तार?

Etv Bharat ( Etv Bharat )

कानपुर : शहर के जाजमऊ इलाके के एक निर्यातक से निवेश के नाम पर 2.66 करोड़ की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने फर्जी फर्में बनाकर देश के 18 राज्यों में जाल फैला रखा था.



पुलिस के मुताबिक, जाजमऊ निवासी निर्यातक मो. अहमद लारी के पास साइबर ठगों ने फोन किया था. कॉल करने वाले ने अपना नाम अनन्या बताया था और उसने चार अलग-अलग मोबाइल नंबरों से संपर्क कर अधिक लाभांश मिलने का झांसा दिया था. जिसके बाद निर्यातक ने 2.66 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी.

कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि इस संगठित गिरोह का नेटवर्क मुंबई, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र समेत 18 राज्यों में फैला हुआ है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 30 लाख रुपये होल्ड करवा दिए हैं. आरोपी के खातों के खिलाफ विभिन्न राज्यों में 38 एनसीआरपी शिकायतें और 7 अभियोग पंजीकृत हैं. उन्होंने बताया कि केवल अगस्त महीने में ही उसके खातों से दो दिनों में 3 करोड़ 24 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ है. पुलिस अब सेकंड लेयर के खातों और हजारों अन्य संदिग्ध ट्रांजेक्शन की जांच कर रही है. मुंबई में बैठे मुख्य वांटेड आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि आरोपी अखिल ने बैंक में फर्जी दस्तावेज लगाकर कॉरपोरेट्स को मिलने वाली 'सीआईबी' फैसिलिटी हासिल कर ली थी. इसके जरिए ठगी का पैसा खाते में आते ही एक ही क्लिक में सैकड़ों खातों में ट्रांसफर हो जाता था.