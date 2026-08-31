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एक्स गर्लफ्रेंड ने नए दोस्त संग मिलकर रची साजिश, युवक को ब्लैकमेल कर मांगे 30 लाख रुपये

​होटल का वीडियो और 30 लाख की डिमांड : भगत की कोठी थानाधिकारी सुरेश कुमार के अनुसार, नागौर जिले के खींवसर निवासी मोहनराम जाट ने 27 अगस्त को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में पीड़ित ने बताया कि 20 जुलाई को वह अपनी पुरानी महिला मित्र के साथ जोधपुर में मां की ढाणी के पास स्थित एक होटल में रुका था. उस रात महिला मित्र वहां से चली गई थी.

जोधपुर : शहर के भगत की कोठी थाना क्षेत्र में एक युवक को उसी के नाम से बनी फर्जी इंस्टाग्राम आईडी से निजी तस्वीरें और वीडियो भेजकर 30 लाख रुपये मांगने का का मामला सामने आया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस साजिश में शामिल दो युवकों को गुजरात के भुज से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वारदात में शामिल पीड़ित की पूर्व प्रेमिका की तलाश जारी है.

​फर्जी इंस्टा आईडी बनाकर दी धमकी : 29 जुलाई को उसके पास व्हाट्सएप कॉल एक नंबर से आया जिसमें व्यक्ति ने कहा कि 20 जुलाई को जिस होटल में तुम अपनी प्रेमिका के साथ रुके थे तुम्हारे वीडियो और फोटो मेरे पास हैं अगर 30 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं वायरल कर दूंगा. जब मोहनराम ने रुपये देने से इनकार किया, तो आरोपियों ने उसके नाम से ही एक फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बना ली. आरोपियों ने उस आईडी से अश्लील वीडियो क्लिप और स्क्रीनशॉट भेजकर युवक को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया. लगातार मिल रही धमकियों और सामाजिक बदनामी के डर से परेशान होकर पीड़ित ने पुलिस को बताया कि अगर यह सिलसिला नहीं रुका तो उसके पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा.

​मोबाइल लोकेशन से गुजरात में मिले आरोपी : मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने साइबर टीम की मदद से धमकी देने वाले नंबरों को ट्रेस किया. जांच में मोबाइल की लोकेशन गुजरात के भुज में मिली. जोधपुर पुलिस की टीम ने तुरंत दबिश देकर फलोदी के लोहावट (कुसलावा) निवासी 24 वर्षीय मनोज विश्नोई और मांगीलाल विश्नोई को हिरासत में लिया और जोधपुर लेकर आई.

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​पीछा छुड़ाने और मोटी रकम के लिए रची साजिश : पूछताछ में मुख्य आरोपी मनोज ने खुलासा किया कि युवती की दोस्ती मोहनराम से चार-पांच साल से थी, जबकि पिछले आठ महीनों से वह मनोज के भी संपर्क में थी. युवती अब मोहनराम से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी और साथ ही उससे मोटी रकम भी ऐंठना चाहती थी. इसी योजना के तहत उसने मनोज और मांगीलाल के साथ मिलकर यह पूरी साजिश रची. फिलहाल पुलिस मामले की तीसरी आरोपी महिला की तलाश में जुटी है.