हजारीबाग में होमगार्ड बहाली में पैसे के लेनदेन का आरोप, दो गिरफ्तार
हजारीबाग में सत्यापन प्रक्रिया के दौरान पैसे के लेनदेन के आरोप में हजारीबाग पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
Published : August 12, 2026 at 10:47 PM IST
हजारीबाग: जिले में लंबे समय के बाद होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई है. विज्ञापन संख्या 01/2019 के अंतर्गत कुल 1298 रिक्त पदों के लिए सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों की भौतिक जांच की प्रक्रिया इन दिनों चल रही है. वहीं दूसरी ओर हजारीबाग पुलिस ने दो लोगों को बहाली के एवज में पैसे के लेनदेन के आरोप में गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस को साक्ष्य भी बरामद हुआ है. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.
एसडीपीओ ने की मामले की पुष्टि
इस बात की पुष्टि एसडीपीओ सदर रुपक कुमार सिंह ने की है. जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उसकी पहचान मटवारी मौहल्ला के जीतू कुमार मेहता और रंजित कुमार चौधरी है. जीतू कुमार मेहता खुद होमगार्ड का अभ्यर्थी है. वहीं गिरफ्तार रंजीत कुमार चौधरी होमगार्ड में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं.
मोबाइल में रुपए के लेनदेन से संबंधित चैट
सदर एसडीपीओ रूपक कुमार सिंह ने बताया अभ्यर्थी जीतू कुमार मेहता के मोबाइल में होमगार्ड के अभ्यर्थियों से रुपए के लेनदेन के साक्ष्य पुलिस को मिले हैं. आरोपी जीतू के मोबाइल से रंजित के मोबाइल में रुपए के लेनदेन से संबंधित चैट मिली है. होमगार्ड की एक महिला अभ्यर्थी ने बहाली के नाम पर उससे 20 हजार रुपए लेने का आरोप जीतू पर लगाया है. वह शेष राशि बाद में देने के लिए राजी हुई थी. इसके बाद महिला ने इसकी शिकायत गुपचुप तरीके से लोहसिंघना पुलिस को दी.
पुलिस की कार्रवाई में आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी जीतू कुमार मेहता को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी जीतू कुमार मेहता का मोबाइल खंगालने पर रंजित कुमार के मोबाइल से बातचीत की चैटिंग मिली. जीतू कुमार मेहता होमगार्ड का खुद अभ्यर्थी है. शारीरिक जांच परीक्षा में इस 1298 अभ्यर्थियों की चयन सूची में बनी थी. इसके बाद चयन समिति ने क इस सूची को रद्द कर दिया था. वहीं गिरफ्तार रंजीत कुमार चौधरी होमगार्ड में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है.
पूरा मामला और कानूनी संघर्ष
हजारीबाग जिला गृह रक्षा वाहिनी (होमगार्ड) के विज्ञापन संख्या 01/2019 के तहत लंबे समय से विवादों में फंसी बहाली प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है. अनियमितताओं के आरोपों, एफआईआर, धरना-प्रदर्शन और उच्च न्यायालय के कानूनी पचड़ों से गुजरने के बाद जिला प्रशासन ने आखिरकार त्रुटिरहित परिणाम जारी करते हुए सफल अभ्यर्थियों के भौतिक एवं दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम घोषित किया है. 2019 के इस विज्ञापन के तहत साल 2021 में शारीरिक और लिखित परीक्षाएं आयोजित की गई थी. परीक्षाफल और मेधा सूची जारी होने के बाद इसमें गड़बड़ियों के गंभीर आरोप लगे थे.
ये भी पढ़ें- होमगार्ड और चौकीदार पदों पर बहाली की मांग को लेकर युवा पहुंचे डीसी कार्यालय, किया जोरदार प्रदर्शन
पलामू एमएमसीएच प्रबंधन ने 20 होमगार्ड जवानों की सेवा वापस की, अधीक्षक ने कमांडेंट को लिखा पत्र
होमगार्ड में नौकरी चाहिए तो शुरू करें तैयारी, देवघर जिला में होने वाली है बहाली!