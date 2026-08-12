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हजारीबाग में होमगार्ड बहाली में पैसे के लेनदेन का आरोप, दो गिरफ्तार

हजारीबाग: जिले में लंबे समय के बाद होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई है. विज्ञापन संख्या 01/2019 के अंतर्गत कुल 1298 रिक्त पदों के लिए सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों की भौतिक जांच की प्रक्रिया इन दिनों चल रही है. वहीं दूसरी ओर हजारीबाग पुलिस ने दो लोगों को बहाली के एवज में पैसे के लेनदेन के आरोप में गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस को साक्ष्य भी बरामद हुआ है. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

एसडीपीओ ने की मामले की पुष्टि

इस बात की पुष्टि एसडीपीओ सदर रुपक कुमार सिंह ने की है. जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उसकी पहचान मटवारी मौहल्ला के जीतू कुमार मेहता और रंजित कुमार चौधरी है. जीतू कुमार मेहता खुद होमगार्ड का अभ्यर्थी है. वहीं गिरफ्तार रंजीत कुमार चौधरी होमगार्ड में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं.

होमगार्ड बहाली में पैसा लेनदेन का आरोप (Etv Bharat)

मोबाइल में रुपए के लेनदेन से संबंधित चैट

सदर एसडीपीओ रूपक कुमार सिंह ने बताया अभ्यर्थी जीतू कुमार मेहता के मोबाइल में होमगार्ड के अभ्यर्थियों से रुपए के लेनदेन के साक्ष्य पुलिस को मिले हैं. आरोपी जीतू के मोबाइल से रंजित के मोबाइल में रुपए के लेनदेन से संबंधित चैट मिली है. होमगार्ड की एक महिला अभ्यर्थी ने बहाली के नाम पर उससे 20 हजार रुपए लेने का आरोप जीतू पर लगाया है. वह शेष राशि बाद में देने के लिए राजी हुई थी. इसके बाद महिला ने इसकी शिकायत गुपचुप तरीके से लोहसिंघना पुलिस को दी.