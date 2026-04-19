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सहारनपुर : खनन कारोबारियों से रंगदारी मामले में दो गिरफ्तार, अवैध वसूली के 25 लाख बरामद, कई और रडार पर

सहारनपुर : खनन कारोबारियों से रंगदारी मामले में दो गिरफ्तार ( (प्रतीकात्मक फोटो-IANS) )

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सहारनपुर : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में लखनऊ से आई टीम ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर खनन कारोबारियों से अवैध वसूली मामले का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने बसपा के पूर्व MLC एवं खनन माफिया रहे हाजी इकबाल से जुड़े दो लोगों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों के पास से रंगदारी के रूप में लिए गए 25 लाख रुपये नगद बरामद किए गए हैं. यह कार्रवाई डीएम और SSP के निर्देशन में की गई है. जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल से जुड़े कथित खनन सिंडिकेट की जांच के दौरान की गई है. पुलिस के मुताबिक पुलिस टीम ने पंचकुआं क्षेत्र में एक क्रेशर पर दबिश दी, जहां से सुरेंद्र, ईश्वरपाल और उनके सहयोगियों को हिरासत में लिया गया. फिलहाल दो लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि हुई है, जबकि करीब 15 अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है. झूठी शिकायत की धमकी देकर करते थे अवैध वसूली पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह एक संगठित गिरोह है, जो लंबे समय से अवैध खनन कराने और उससे जुड़े अपराधों में सक्रिय था. इतना ही नहीं खनन कारोबारियों के खिलाफ झूठी शिकायत करने की धमकी देकर अवैध वसूली भी करते थे. आरोप है कि खनन कारोबारी प्रदीप राणा से करीब 30 लाख रुपये तक की वसूली कर चुके हैं, जो लोग पैसे देने से मना करते थे, उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने, जेल भिजवाने और लखनऊ, दिल्ली और NGT में शिकायत कर उनका कारोबार बंद कराने की धमकी भी दी जाती थी. खुद को किसानों का हितैषी बताते थे आरोपी