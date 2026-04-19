ETV Bharat / state

सहारनपुर : खनन कारोबारियों से रंगदारी मामले में दो गिरफ्तार, अवैध वसूली के 25 लाख बरामद, कई और रडार पर

गिरफ्तार आरोपियों में शामिल सुरेंद्र और ईश्वर पाल खुद को किसानों का हितैषी और खनन के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला समाजसेवी बताते थे.

(प्रतीकात्मक फोटो-IANS)
सहारनपुर : खनन कारोबारियों से रंगदारी मामले में दो गिरफ्तार ((प्रतीकात्मक फोटो-IANS))
author img

By

Published : April 19, 2026 at 5:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सहारनपुर : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में लखनऊ से आई टीम ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर खनन कारोबारियों से अवैध वसूली मामले का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने बसपा के पूर्व MLC एवं खनन माफिया रहे हाजी इकबाल से जुड़े दो लोगों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों के पास से रंगदारी के रूप में लिए गए 25 लाख रुपये नगद बरामद किए गए हैं. यह कार्रवाई डीएम और SSP के निर्देशन में की गई है.

जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल से जुड़े कथित खनन सिंडिकेट की जांच के दौरान की गई है. पुलिस के मुताबिक पुलिस टीम ने पंचकुआं क्षेत्र में एक क्रेशर पर दबिश दी, जहां से सुरेंद्र, ईश्वरपाल और उनके सहयोगियों को हिरासत में लिया गया. फिलहाल दो लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि हुई है, जबकि करीब 15 अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है.

झूठी शिकायत की धमकी देकर करते थे अवैध वसूली

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह एक संगठित गिरोह है, जो लंबे समय से अवैध खनन कराने और उससे जुड़े अपराधों में सक्रिय था. इतना ही नहीं खनन कारोबारियों के खिलाफ झूठी शिकायत करने की धमकी देकर अवैध वसूली भी करते थे. आरोप है कि खनन कारोबारी प्रदीप राणा से करीब 30 लाख रुपये तक की वसूली कर चुके हैं, जो लोग पैसे देने से मना करते थे, उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने, जेल भिजवाने और लखनऊ, दिल्ली और NGT में शिकायत कर उनका कारोबार बंद कराने की धमकी भी दी जाती थी.

खुद को किसानों का हितैषी बताते थे आरोपी

इस तरह गिरोह ने खनन क्षेत्र में डर का माहौल बनाया हुआ था. चौंकाने वाली बात ये है कि गिरफ्तार आरोपियों में शामिल सुरेंद्र और ईश्वरपाल खुद को अब तक किसानों का हितैषी और खनन के खिलाफ आवाज उठाने वाला समाजसेवी बताते थे, लेकिन पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि वे पर्दे के पीछे से इसी अवैध खनन नेटवर्क का हिस्सा थे और कथित तौर पर हाजी इकबाल के लिए काम कर रहे थे.

आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई

SSP अभिनंदन सिंह ने बताया कि छापेमारी के दौरान मिली 25 लाख रुपये की नकदी को ज़ब्त कर लिया गया है. इसके अलावा, क्रेशरों से जुड़े दस्तावेजों और डीड में आरोपियों की आपसी साझेदारी के पुख्ता सबूत भी मिले हैं. इन दस्तावेजों से यह संकेत मिलता है कि यह पूरा नेटवर्क एक बड़े सिंडिकेट के रूप में काम कर रहा था, जिसमें कई प्रभावशाली लोग भी शामिल हो सकते हैं।. इस मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है और कई रसूखदार लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं. पुलिस अब आर्थिक लेन-देन, संपत्तियों और नेटवर्क के अन्य लिंक की गहराई से जांच कर रही है. पुलिस की कई टीमें अवैध वसूली करने वाले इस सिंडिकेट से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगाई गईं हैं. उन्होंने कहा कि अवैध खनन और उससे जुड़े आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

ये भी पढ़ें- विश्व धरोहर दिवस : बिना खंभों की छत और नायाब कारीगरी, लखनऊ की इन विरासतों में छिपा है नवाबों का इतिहास

TAGGED:

SAHARANPUR NEWS
MINING BUSINESSMEN
EXTORTION CASE
SAHARANPUR
EXTORTION CASE IN SAHARANPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.