वाराणसी में अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा; तीन पिस्टल, 19 हथियार, 143 कारतूस बरामद, दो गिरफ्तार
एडीसीपी वैभव बांगड़ ने रविवार को प्रेसवार्ता कर खुलासा किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 7:49 PM IST
वाराणसी : लंका थाने के सिपाही अमित शुक्ला पर हुई जानलेवा फायरिंग और अवैध असलहा तस्करों के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने गिरोह से जुड़े दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है.
सामनेघाट की शिवाजी नगर कॉलोनी स्थित किराये के मकान में चल रहे इस अवैध कारोबार का खुलासा करते हुए पुलिस ने तीन देसी पिस्टल, 143 जिंदा कारतूस, 24 खोखा कारतूस, 19 अर्धनिर्मित असलहे और हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीनें व उपकरण बरामद किए हैं.
एडीसीपी वैभव बांगड़ के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान देवरिया निवासी अमन कुमार मिश्रा (22) और वाराणसी निवासी विमल कांत झा (55) के रूप में हुई है. अमन डाफी स्थित अशोक पुरम कॉलोनी में रह रहा था, जबकि विमल कांत झा सामनेघाट की शिवाजी नगर कॉलोनी में किराये के मकान में रहता था. दोनों को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया.
सिपाही अमित शुक्ला पर जानलेवा फायरिंग की घटना के बाद पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों और उनके ठिकानों की तलाश में जुटी थी. मुखबिरों की सूचना के साथ ही सीसीटीवी फुटेज, साइबर और सर्विलांस की मदद से जांच की जा रही थी. इसी दौरान मुख्य आरोपी अंजनी नंदन झा की कॉल डिटेल खंगालने पर एक संदिग्ध मोबाइल नंबर सामने आया. यह नंबर अमन कुमार मिश्रा इस्तेमाल कर रहा था.
पूछताछ में अमन ने पुलिस को बताया कि अंजनी अवैध असलहों और कारतूसों का निर्माण करने के साथ उनकी तस्करी और बिक्री करता था. अमन भी पहले अवैध हथियारों और कारतूसों को शहर के अलग-अलग लोगों तक पहुंचाने तथा पैसों के लेन-देन में उसकी मदद करता था. उसने पुलिस को अंजनी के सामनेघाट स्थित किराये के मकान में अवैध हथियार और कारतूस रखे होने की जानकारी दी.
अमन की निशानदेही पर पुलिस टीम शिवाजी नगर कॉलोनी स्थित मकान पर पहुंची. वहां तलाशी के दौरान विमल कांत झा मौजूद मिला. पूछताछ में उसने बताया कि वह करीब दो-तीन महीने पहले इस मकान में रहने आया था. उसका पुत्र अंजनी नंदन झा गलत संगत और नशे का आदी है.
उसके कुछ मित्रों का मकान पर आना-जाना रहता था. अंजनी और उसके साथी मकान में अवैध असलहे, कारतूस और उनके निर्माण से संबंधित सामग्री रखते थे तथा हथियार तैयार कर शहर के अलग-अलग स्थानों पर बेचते थे. विमल कांत ने यह भी स्वीकार किया कि अवैध कारोबार से होने वाली मोटी कमाई के लालच में वह भी उनकी मदद करने लगा था. उसने इस गतिविधि की जानकारी किसी को नहीं दी थी.
143 कारतूस और 19 अर्धनिर्मित असलहे बरामद : पुलिस की तलाशी में 32 बोर के 65, 315 बोर के 40 और 45 बोर के 30 जिंदा कारतूस समेत अन्य आठ कारतूस बरामद हुए. इसके अलावा 24 खोखा कारतूस, तीन तैयार देसी पिस्टल, 19 अर्धनिर्मित तमंचे, पिस्टल और बैरल, छह मैगजीन, 15 अर्धनिर्मित तमंचों की मुट्ठ तथा पांच अर्धनिर्मित मैगजीन मिलीं.
मौके से हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाली ग्राइंडर, पॉलिशर, ड्रिल और वेल्डिंग मशीनों के साथ लोहे के 309 छोटे-बड़े टुकड़े, स्प्रिंग, तार, पेंच, वेल्डिंग रॉड, औजार और अन्य उपकरण भी बरामद किए गए. इससे मकान में बड़े स्तर पर अवैध हथियार तैयार किए जाने की आशंका सामने आई है.
पहले ही गिरफ्तार हो चुका है गिरोह का सरगना : इस मामले में पुलिस पहले ही गिरोह के कथित सरगना अंजनी नंदन झा (24), राज विश्वकर्मा (21) और राजू तिवारी (21) को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर चुकी है. आरक्षी अमित शुक्ला पर हमले के मामले में इन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों और हथियारों की आपूर्ति के नेटवर्क की पड़ताल कर रही थी.
अब अमन और विमल कांत की गिरफ्तारी तथा अवैध हथियार निर्माण के ठिकाने का खुलासा पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आयुध अधिनियम की धारा 5(1)(क)/25(1)(क) के तहत कार्रवाई की है. इसके साथ ही संबंधित आपराधिक मामलों की भी जांच की जा रही है.
प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में हुई कार्रवाई : पूरी कार्रवाई पुलिस उपायुक्त काशी जोन के निर्देशन, अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन के पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक लंका राजकुमार शर्मा की टीम ने की. कार्रवाई में चौकी प्रभारी रमना प्रिंस तिवारी, चौकी प्रभारी बीएचयू सौरभ तिवारी, चौकी प्रभारी संकटमोचन स्वप्निल सिंह समेत लंका थाने के पुलिसकर्मी शामिल रहे. सर्विलांस सेल के कांस्टेबल प्रशांत तिवारी और अनुपम सिंह ने भी विशेष सहयोग किया.
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