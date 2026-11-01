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वाराणसी में अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा; तीन पिस्टल, 19 हथियार, 143 कारतूस बरामद, दो गिरफ्तार

वाराणसी में अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा ( Photo credit: ETV Bharat )

वाराणसी : लंका थाने के सिपाही अमित शुक्ला पर हुई जानलेवा फायरिंग और अवैध असलहा तस्करों के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने गिरोह से जुड़े दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है.

सामनेघाट की शिवाजी नगर कॉलोनी स्थित किराये के मकान में चल रहे इस अवैध कारोबार का खुलासा करते हुए पुलिस ने तीन देसी पिस्टल, 143 जिंदा कारतूस, 24 खोखा कारतूस, 19 अर्धनिर्मित असलहे और हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीनें व उपकरण बरामद किए हैं.

वाराणसी में अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा (Video credit: ETV Bharat) एडीसीपी वैभव बांगड़ के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान देवरिया निवासी अमन कुमार मिश्रा (22) और वाराणसी निवासी विमल कांत झा (55) के रूप में हुई है. अमन डाफी स्थित अशोक पुरम कॉलोनी में रह रहा था, जबकि विमल कांत झा सामनेघाट की शिवाजी नगर कॉलोनी में किराये के मकान में रहता था. दोनों को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया. सिपाही अमित शुक्ला पर जानलेवा फायरिंग की घटना के बाद पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों और उनके ठिकानों की तलाश में जुटी थी. मुखबिरों की सूचना के साथ ही सीसीटीवी फुटेज, साइबर और सर्विलांस की मदद से जांच की जा रही थी. इसी दौरान मुख्य आरोपी अंजनी नंदन झा की कॉल डिटेल खंगालने पर एक संदिग्ध मोबाइल नंबर सामने आया. यह नंबर अमन कुमार मिश्रा इस्तेमाल कर रहा था.



पूछताछ में अमन ने पुलिस को बताया कि अंजनी अवैध असलहों और कारतूसों का निर्माण करने के साथ उनकी तस्करी और बिक्री करता था. अमन भी पहले अवैध हथियारों और कारतूसों को शहर के अलग-अलग लोगों तक पहुंचाने तथा पैसों के लेन-देन में उसकी मदद करता था. उसने पुलिस को अंजनी के सामनेघाट स्थित किराये के मकान में अवैध हथियार और कारतूस रखे होने की जानकारी दी.





अमन की निशानदेही पर पुलिस टीम शिवाजी नगर कॉलोनी स्थित मकान पर पहुंची. वहां तलाशी के दौरान विमल कांत झा मौजूद मिला. पूछताछ में उसने बताया कि वह करीब दो-तीन महीने पहले इस मकान में रहने आया था. उसका पुत्र अंजनी नंदन झा गलत संगत और नशे का आदी है. उसके कुछ मित्रों का मकान पर आना-जाना रहता था. अंजनी और उसके साथी मकान में अवैध असलहे, कारतूस और उनके निर्माण से संबंधित सामग्री रखते थे तथा हथियार तैयार कर शहर के अलग-अलग स्थानों पर बेचते थे. विमल कांत ने यह भी स्वीकार किया कि अवैध कारोबार से होने वाली मोटी कमाई के लालच में वह भी उनकी मदद करने लगा था. उसने इस गतिविधि की जानकारी किसी को नहीं दी थी.



