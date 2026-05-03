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मुजफ्फरनगर में चौकीदार राजू हत्याकांड में दो गिरफ्तार, मुठभेड़ में एक घायल, जानिए साढ़ू के बेटे ने क्यों मारा

मुठभेड़ में मुख्य आरोपी मोहन पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके साथी को कांबिंग के दौरान पकड़ा गया.

पुलिस ने चौकीदार राजू हत्याकांड का किया खुलासा.
पुलिस ने चौकीदार राजू हत्याकांड का किया खुलासा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 6:59 PM IST

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मुजफ्फरनगर : 24 अप्रैल को किड्स हैवन स्कूल के चौकीदार राजू उर्फ राजकुमार की हत्या कर दी गई थी. मामले में पुलिस ने दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मुठभेड़ में मुख्य आरोपी मोहन पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जबकि उसके साथी को कांबिंग के दौरान पकड़ा गया.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त फावड़ा, डंडा, एक मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा भी बरामद किया है. पुलिस जांच में सामने आया कि दुकान खाली कराने के विवाद में चौकीदार राजू की हत्या की गई. मामले में मृतक के भाई की तहरीर पर थाना चरथावल में मुकदमा दर्ज किया गया था. घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) संजय कुमार वर्मा ने स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण कर टीमों का गठन किया था.

SSP ने बताया, पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम को 2 मई की रात मुखबिर से सूचना मिली कि घटना में शामिल आरोपी ग्राम किशनपुरा के जंगल में छिपे हुए हैं और भागने की फिराक में हैं. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग की. जिसमें एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया. दूसरे आरोपी को कांबिंग के दौरान पकड़ लिया गया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहन (44) निवासी किशनपुरा और नितिन उर्फ नितीश (26) निवासी तेजलहेड़ा के रूप में हुई है. पूछताछ में मोहन ने बताया कि वह कई सालों से चौकीदार राजू की दुकान में किराएदार के तौर पर रह रहा था. दुकान खाली कराने के विवाद में उसने अपने रिश्तेदार नितिन के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची. मोहन चौकीदार राजू के साढ़ू का लड़का है.

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