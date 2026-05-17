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Operation Trinetra : पशु आहार की आड़ में ट्रक से ले जा रहे 1 करोड़ मूल्य का 6 क्विंटल डोडा चूरा पकड़ा, दो गिरफ्तार

चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा सदर थाने में रखे डोडा चूरा के कट्टे ( Photo Source: Chittorgarh Police )