Operation Trinetra : पशु आहार की आड़ में ट्रक से ले जा रहे 1 करोड़ मूल्य का 6 क्विंटल डोडा चूरा पकड़ा, दो गिरफ्तार
गिरफ्तार दोनों आरोपी आदतन तस्कर हैं. पहले भी मध्यप्रदेश से पंजाब मादक पदार्थ की बड़ी खेप पहुंचा चुके हैं.
Published : May 17, 2026 at 6:05 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिले की निम्बाहेड़ा सदर थाना पुलिस ने रविवार को मादक पदार्थ के सौदागरों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 6 क्विंटल डोडा चूरा जब्त किया. पशु आहार के कट्टों की आड़ में ट्रक से तस्करी कर मादक पदार्थ चित्तौड़गढ़ के रास्ते पंजाब ले जाया जा रहा था. पुलिस ने मौके से तस्करी के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर ट्रक जब्त कर लिया.
पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थ विरोधी अभियान ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत रविवार को निम्बाहेड़ा सदर थानाधिकारी संजय शर्मा की और से गठित टीम ने थाने के सामने वंडर पुलिया के पास हाईवे पर नाकाबंदी की. इस दौरान नीमच की तरफ से आए पंजाब पासिंग ट्रक को रोक कर तलाशी ली. ट्रक में पशु आहार के कट्टों के पीछे छुपाकर रखे डोडा चूरा के 29 कट्टे मिले. इसमें कुल 593 किलो 100 ग्राम अवैध डोडा चूरा था, जिसे जब्त कर लिया. इस जब्त माल की अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए है.
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लंबे समय से नशा तस्करी में लिप्त: एसपी त्रिपाठी ने बताया कि नाकाबंदी देख ट्रक चालक व उसके साथी ने ट्रक भगाने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस की तत्परता से सफल नहीं हो पाए. घेराबंदी कर दोनों को दबोच लिया गया. पूछताछ में दोनों काफी घबराए हुए थे. इन्होंने अपनी पहचान पंजाब के तरणतारण जिले के मिया पिंड निवासी साहिब सिंह पुत्र करमसिंह सिख तथा तुलका पिंड निवासी अजय कल्ला पुत्र तिरथसिंह सिख के रूप में बताई.
दोनों को गिरफ्तार कर लिया. दोनों आरोपी काफी समय से नशा तस्करी में लिप्त हैं. पूछताछ में सामने आया कि ये आदतन तस्कर हैं और पूर्व में भी मध्यप्रदेश से पंजाब मादक पदार्थ की बड़ी खेप पहुंचा चुके हैं. पुलिस अब इस रैकेट से जुड़े सिंडिकेट का पता लगाने में जुटी है.
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