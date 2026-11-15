ETV Bharat / state

घाटमपुर उप डाकघर में गबन के मामले का खुलासा; कानपुर में एजेंट समेत दो गिरफ्तार, ऐसे किया खेल

Etv Bharat ( Etv Bharat )

कानपुर : जिले के घाटमपुर इलाके में पोस्ट ऑफिस की योजनाओं के नाम पर एक करोड़ से ज्यादा की बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने रविवार को मामले का खुलासा किया है. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि अब तक थाने में इस तरह की 21 शिकायतें मिल चुकी हैं, जिसमें शुरुआती तौर पर लगभग 1 करोड़ 26 लाख रुपये के घोटाले का दायरा सामने आया है. पुलिस और डाक विभाग की अलग-अलग एसआईटी इस पूरे नेटवर्क की गहराई से छानबीन कर रही है.

डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)



एजेंट शलेंद्र पांडे, उसके परिजनों और मामले में संलिप्त अन्य डाक कर्मियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं. डीसीपी साउथ का कहना है कि विवेचना के दौरान जैसे-जैसे नए तथ्य सामने आएंगे, अन्य दोषियों के खिलाफ भी सख्त कानूनी शिकंजा कसा जाएगा. फर्जी पासबुक और जाली मुहरों से ऐसे हुआ खेल

