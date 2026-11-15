घाटमपुर उप डाकघर में गबन के मामले का खुलासा; कानपुर में एजेंट समेत दो गिरफ्तार, ऐसे किया खेल
डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने रविवार को प्रेसवार्ता कर दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 6:51 PM IST
कानपुर : जिले के घाटमपुर इलाके में पोस्ट ऑफिस की योजनाओं के नाम पर एक करोड़ से ज्यादा की बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने रविवार को मामले का खुलासा किया है. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.
डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि अब तक थाने में इस तरह की 21 शिकायतें मिल चुकी हैं, जिसमें शुरुआती तौर पर लगभग 1 करोड़ 26 लाख रुपये के घोटाले का दायरा सामने आया है. पुलिस और डाक विभाग की अलग-अलग एसआईटी इस पूरे नेटवर्क की गहराई से छानबीन कर रही है.
एजेंट शलेंद्र पांडे, उसके परिजनों और मामले में संलिप्त अन्य डाक कर्मियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं. डीसीपी साउथ का कहना है कि विवेचना के दौरान जैसे-जैसे नए तथ्य सामने आएंगे, अन्य दोषियों के खिलाफ भी सख्त कानूनी शिकंजा कसा जाएगा.
फर्जी पासबुक और जाली मुहरों से ऐसे हुआ खेल
पुलिस के मुताबिक, घाटमपुर उप डाकघर से जुड़ी इस ठगी का खुलासा तब हुआ जब निवेशकों की स्कीमें पूरी होने पर उन्हें भुगतान नहीं मिला. भद्रस गांव के रहने वाले एक युवक और उनके करीब आठ साथियों ने थाना घाटमपुर में संयुक्त शिकायत दी थी.
जांच में सामने आया कि खुद को पोस्ट ऑफिस का एजेंट बताने वाले एक युवक ने मिलकर लोगों को मंथली इनकम स्कीम और फिक्स्ड डिपॉजिट का लालच दिया था. उसने ग्राहकों को जो पासबुक दी थी, वे पूरी तरह फर्जी थी. उन पर लगाई गई मुहरें और एंट्रियां भी फर्जी थीं, जिनका डाकघर के असली रिकॉर्ड में कोई नामोनिशान नहीं था.
घोटाले की परतें खुलीं तो डाक विभाग के अधिकारियों के भी होश उड़ गए. एक महिला ने डाक अधीक्षक रवि कुमार को शिकायत दी थी कि उनके माता-पिता की मौत 2024 से पहले ही हो चुकी थी. जांच कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, डाकघर के कर्मचारी शिवम सचान और राकेश मिश्रा ने एजेंट कौशलेंद्र पांडे के साथ मिलकर मृत माता-पिता को जीवित दिखा दिया.
दोनों डाककर्मियों ने अपनी यूजर और सुपरवाइजरी आईडी का गलत इस्तेमाल कर मृत व्यक्तियों के खातों से दो अलग-अलग तिथियों में 7,13,000 रुपये की अवैध निकासी कर ली. इस मामले में पुलिस ने क्राइम नंबर 504/26 (धारा 409/316 बीएनएस) दर्ज कर डाककर्मी शिवम सचान और राकेश कुमार मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है.
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