IB की सूचना पर आगरा से दो आरोपी गिरफ्तार; गरीबों को लालच देकर करा रहे थे धर्मांतरण
आरोपितों से पूछताछ के आधार पर पुलिस अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 7:30 AM IST
आगरा: जिले के सैंया थाना क्षेत्र में बुधवार देर शाम धौलपुर बॉर्डर से सटे गांव जोधापुरा में गरीब लोगों को लालच देकर धर्मांतरण कराने के आरोप में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने यह कार्रवाई आईबी से मिले इनपुट के आधार पर की है. पुलिस को मौके से धार्मिक सामग्री भी मिली है.
एसीपी सैंया जसवीर सिंह सिरोही ने बताया कि पुलिस की पूछताछ और कार्रवाई में यह सामने आया कि आरोपी विनीत फास्टर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सक्रिय था.
उसने अब तक कितने लोगों का धर्मांतरण कराया गया, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है. आरोपितों से पूछताछ के आधार पर पुलिस अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है.
बता दें कि सैंया थाना पुलिस को बुधवार शाम गांव जोधापुरा निवासी प्रताप के घर करीब 15 लोग एकत्रित होने की जानकारी मिली. आरोप है कि प्रताप के यहां धर्मांतरण की गतिविधि चल रही है. सूचना पर पुलिस ने प्रताप के घर पर छापा मारा.
जहां पर मुख्य आरोपित विनीत फास्टर और बंटू बघेल मिले, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी विनीत फास्टर ने बताया कि वर्तमान में जयपुर में रह रहा है. मूलरुप से वह गोरखपुर का निवासी है. जबकि, बंटू बघेल धौलपुर के शाहपाऊ क्षेत्र का निवासी है.
बंटी के घर जाती थी प्रताप की मां: एसीपी सैंया जसवीर सिंह सिरोही ने बताया कि सैंया थाना पुलिस की पूछताछ में आरोपी बंटू बघेल ने बताया कि प्रताप की मां की मेरे घर अक्सर आवाजाही थी. वह लगातार उसके संपर्क में थीं.
मैंने ही लालच देकर उन्हें धर्मांतरण के आयोजन के लिए राजी किया था. इसके लिए गरीब परिवारों से संपर्क करके धर्म परिवर्तन के फायदे बताए गए. जिसमें विभिन्न प्रलोभन दिए.
आईबी की सूचना पर छापेमारी: सैंया थाना पुलिस को आईबी से सूचना मिली थी कि गांव जोधापुरा में धर्मांतरण कराया जा रहा है. आरोपी विनीत फास्टर और बंटू पर आईबी की तीन माह से निगरानी थी. इस पर सैंया थाना पुलिस ने गांव से विनीत फास्टर और बंटू बघेल को हिरासत में लिया.
बंटू बघेल का काम क्षेत्र के गरीब लोगों को विभिन्न तरह के प्रलोभन देकर धर्मांतरण के लिए तैयार करता था. विनीत फास्टर का कई राज्यों में नेटवर्क है. जो दिल्ली से जुड़े लोगों के संपर्क में था. जिनसे ही उसे लाखों रुपए की फंडिंग मिलती है. पुलिस अब इस कनेक्शन की जांच कर रही है.
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