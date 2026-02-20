रिटायर्ड बैंक अधिकारी से ठगी का खुलासा; एपीके फाइल भेजकर रात में ट्रांसफर करते थे रकम, दो गिरफ्तार
डीसीपी आदित्य सिंह ने बताया कि रिटायर्ड बैंक मैनेजर ने 15 लाख की ठगी का मामला दर्ज कराया गया था.
आगरा : आगरा की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने एपीके फाइल भेजकर 15 लाख की धोखाधड़ी के एक मामले का खुलासा किया है. साइबर थाना पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करके दो साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार किए हैं. जिनसे पूछताछ में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं.
डीसीपी आदित्य सिंह ने बताया कि एपीके फाइल के जरिए साइबर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा किया है. साइबर थाना पुलिस ने इस मामले में मप्र के सागर जिले से अभियुक्त देवेश यादव और आशीष रजक को गिरफ्तार किया है.
उन्होंने बताया कि गैंग के सदस्य मोबाइल पर व्हाट्सएप पर एपीके फाइल भेजते हैं. जिसके बाद आरोपी मोबाइल का पूरा एक्सेस ले लेते थे. इसके बाद ठग बैंक खातों से रकम ट्रांसफर कर लेते थे.
उन्होंने बताया कि अभियुक्त देवेश व आशीष ने पूछताछ में चौंकाने वाली जानकारी दी है. साइबर क्रिमिनल गैंग का मास्टरमाइंड इंदौर का गोल्डी है, जिसकी टीम कई प्रदेश में है, जो मोबाइल से व्हाट्सएप पर एपीके फाइल का लिंक भेजते हैं.
एपीके फाइल को लिंक से क्लिक करके इंस्टॉल करते हैं, जिससे बैंक खाता से रकम निकालते हैं. ठग यह रकम अलग-अलग प्रदेश के साइबर क्रिमिनल गैंग में शामिल लोगों के बैंक खातों में पीड़ितों के खातों से रकम ट्रांसफर करते हैं.
उन्होंने बताया कि इसमें तीन और लोग हैं, जिनकी तलाश की जा रही है. सबसे खास बात है कि यह गैंग एपीके इंस्टाल करने वाले लोगों के बैंक खाते से अक्सर देर रात में रकम निकालते थे. जिससे कोई ठगी होने पर जल्द पुलिस या साइबर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल नहीं कर सके.
डीसीपी आदित्य सिंह ने बताया कि साइबर क्रिमिनल गैंग में जामताड़ा और बिहार के लोग भी शामिल हैं. आरोपियों से पूछताछ में करीब 80 से 90 लाख रुपये की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है. पूछताछ में यह भी सामने आया है कि साइबर क्रिमिनल ठगी की रकम को इंटरनेशनल स्वैप मशीन से विदेशी खातों में भेजते थे.
इसके बाद डॉलर में कंवर्ट कराकर क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं. उन्होंने लोगों से अपील की है कि अनजान मोबाइल नंबर से आए लिंक पर क्लिक न करें, न कोई एपीके फाइल डाउनलोड करें. जागरुकता, सजगता और सतर्कता से ही साइबर क्राइम से बचा जा सकता है.
यह था मामला : बता दें कि आगरा में एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर ने साइबर थाना में 15 लाख रुपये की ठगी का मामला दर्ज कराया गया था. जिस पर साइबर थाना पुलिस ने छानबीन की. पुलिस ने इस मामले में अब पीड़ित रिटायर्ड बैंक मैनेजर से ठगी करने वाले दो साइबर क्रिमिनल दबोचे हैं.
