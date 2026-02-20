ETV Bharat / state

रिटायर्ड बैंक अधिकारी से ठगी का खुलासा; एपीके फाइल भेजकर रात में ट्रांसफर करते थे रकम, दो गिरफ्तार

आगरा : आगरा की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने एपीके फाइल भेजकर 15 लाख की धोखाधड़ी के एक मामले का खुलासा किया है. साइबर थाना पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करके दो साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार किए हैं. जिनसे पूछताछ में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं.







डीसीपी आदित्य सिंह ने बताया कि एपीके फाइल के जरिए साइबर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा किया है. साइबर थाना पुलिस ने इस मामले में मप्र के सागर जिले से अभियुक्त देवेश यादव और आशीष रजक को गिरफ्तार किया है. डीसीपी आदित्य सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) उन्होंने बताया कि गैंग के सदस्य मोबाइल पर व्हाट्सएप पर एपीके फाइल भेजते हैं. जिसके बाद आरोपी मोबाइल का पूरा एक्सेस ले लेते थे. इसके बाद ठग बैंक खातों से रकम ट्रांसफर कर लेते थे.





उन्होंने बताया कि अभियुक्त देवेश व आशीष ने पूछताछ में चौंकाने वाली जानकारी दी है. साइबर ​क्रिमिनल गैंग का मास्टरमाइंड इंदौर का गोल्डी है, जिसकी टीम कई प्रदेश में है, जो मोबाइल से व्हाट्सएप पर एपीके फाइल का लिंक भेजते हैं.