ETV Bharat / state

आगरा में 48 आपत्तिजनक वीडियो वायरल; दो किशोर आरोपी गिरफ्तार, गांव में तनाव

DCP आदित्य सिंह ने बताया कि मंगलवार को एक पीड़ित किशोरी के परिजन ने खंदौली थाने पर केस दर्ज कराया.

आगरा में 48 आपत्तिजनक वीडियो वायरल.
आगरा में 48 आपत्तिजनक वीडियो वायरल. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 7:37 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: जिले के खंदौली थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोर-किशोरियों के 48 आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो गए. एक किशोरी के परिजन की शिकायत पर पुलिस ने वीडियो में दिख रहे दो किशोरों को गिरफ्तार कर लिया है. इनमें से एक आरोपी दूसरे समुदाय का है, जिससे गांव में तनाव है.

DCP आदित्य सिंह ने बताया कि मंगलवार को एक पीड़ित किशोरी के परिजन खंदौली थाने पर पहुंचे. उन्होंने आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. इस पर खंदौली पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज करके मंगलवार देर रात तक दो किशोर आरोपी गिरफ्तार किए हैं.

इसमें एक आरोपी दूसरे समुदाय का है. पुलिस की पूछताछ में एक आरोपी ने बताया कि उसने अपना मोबाइल फोन बेच दिया है. मोबाइल को फॉर्मेट करना भूल गया. इसके बाद वीडियो वायरल हुए हैं. उन्होंने बताया यह वीडियो 3 महीने पुराने हैं, जिन्हें अब वायरल किया गया.

DCP आदित्य सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

बेहद गंभीर है मामला: DCP आदित्य सिंह ने बताया कि मामला बेहद गंभीर है. इसकी जांच की जा रही है. वीडियो किसने बनाए? और वायरल किए हैं? अफवाह फैलाने या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

हर वीडियो अलग-अलग स्थान का है. इनमें कई वीडियो में किसी होटल के कमरे के हैं. कुछ वीडियो किसी मकान के कमरे के हैं. हर वायरल वीडियो की जांच कराई जा रही है.

सोमवार को वायरल हुए वीडियो: आगरा में सोमवार को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने लगे. वीडियो खंदौली थाना क्षेत्र के गांव की दो किशोरी और किशोरों की थीं. ग्रामीणों के मोबाइल पर आपत्तिजनक वीडियो पहुंची तो सनसनी फैल गई. देखते ही देखते 48 वीडियो वायरल हुए.

वीडियो में दिख रही किशोरियां और उनके ही गांव के रहने वाले किशोर हैं. सभी एक ही स्कूल में पढ़ते हैं. वायरल वीडियो में सभी के चेहरे स्पष्ट दिख रहे हैं. इससे गांव में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया.

परिजनों ने क्या आरोप लगाए: पीड़ित किशोरी के परिजन का आरोप है कि बेटी जिस स्कूल में पढती है. एक आरोपी उसी स्कूल का पूर्व छात्र है. वह 12वीं में पढ़ता था. आरोपी ने बेटी को बहला-फुसलाकर जाल में फंसा लिया.

इसके बाद यह सब किया है. बेटी से बात की तो उसने बताया कि आरोपी करीब तीन महीन पहले उसे बहकाकर साथ ले गया था. एक कमरे में ले गया. जहां पर मुझे कोल्ड ड्रिंक दी. जिसे पीने के बाद उसे होश नहीं रहा.

आरोपी ने इसके बाद उसके साथ गलत काम किया. आरोपी के साथी ने इसका वीडियो बनाया. लंबे समय से उसी वीडियो के आधार पर बेटी का शारीरिक और मानसिक शोषण आरोपी कर रहे थे. जब बेटी ने उनकी बात मानने से इंकार किया तो वीडियो वायरल कर दिए हैं.

गांव में पुलिस फोर्स तैनात: खंदौली थाना क्षेत्र के गांव के वायरल वीडियो को पहले तो पुलिस ने प्रेस प्रसंग बताकर दबाने की कोशिश की. इससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए.

ग्रामीणों का कहना है कि वीडियो वायरल कर गांव में आयोजित मेले का माहौल खराब करने की कोशिश की गई है. इसलिए, तनाव का माहौल है. इसके चलते ही गांव में पुलिस फोर्स तैनात है.

यह भी पढ़ें: परिवहन विभाग ने एक साथ शुरू किए दो अभियान; पोर्टल पर मिलेगी स्कूली वाहनों की जानकारी

TAGGED:

AGRA POLICE INVESTIGATION VIDEO
OBJECTIONABLE VIDEOS OF TEENAGERS
TWO ARRESTED IN AGRA VIRAL VIDEO
AGRA TEENAGERS OBJECTIONABLE VIDEOS
AGRA LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.