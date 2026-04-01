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आगरा में 48 आपत्तिजनक वीडियो वायरल; दो किशोर आरोपी गिरफ्तार, गांव में तनाव

आगरा में 48 आपत्तिजनक वीडियो वायरल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: जिले के खंदौली थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोर-किशोरियों के 48 आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो गए. एक किशोरी के परिजन की शिकायत पर पुलिस ने वीडियो में दिख रहे दो किशोरों को गिरफ्तार कर लिया है. इनमें से एक आरोपी दूसरे समुदाय का है, जिससे गांव में तनाव है. DCP आदित्य सिंह ने बताया कि मंगलवार को एक पीड़ित किशोरी के परिजन खंदौली थाने पर पहुंचे. उन्होंने आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. इस पर खंदौली पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज करके मंगलवार देर रात तक दो किशोर आरोपी गिरफ्तार किए हैं. इसमें एक आरोपी दूसरे समुदाय का है. पुलिस की पूछताछ में एक आरोपी ने बताया कि उसने अपना मोबाइल फोन बेच दिया है. मोबाइल को फॉर्मेट करना भूल गया. इसके बाद वीडियो वायरल हुए हैं. उन्होंने बताया यह वीडियो 3 महीने पुराने हैं, जिन्हें अब वायरल किया गया. DCP आदित्य सिंह. (Video Credit: ETV Bharat) बेहद गंभीर है मामला: DCP आदित्य सिंह ने बताया कि मामला बेहद गंभीर है. इसकी जांच की जा रही है. वीडियो किसने बनाए? और वायरल किए हैं? अफवाह फैलाने या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. हर वीडियो अलग-अलग स्थान का है. इनमें कई वीडियो में किसी होटल के कमरे के हैं. कुछ वीडियो किसी मकान के कमरे के हैं. हर वायरल वीडियो की जांच कराई जा रही है. सोमवार को वायरल हुए वीडियो: आगरा में सोमवार को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने लगे. वीडियो खंदौली थाना क्षेत्र के गांव की दो किशोरी और किशोरों की थीं. ग्रामीणों के मोबाइल पर आपत्तिजनक वीडियो पहुंची तो सनसनी फैल गई. देखते ही देखते 48 वीडियो वायरल हुए.