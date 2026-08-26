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आगरा में किशोरी से दुष्कर्म-ब्लैकमेलिंग; पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल

आगरा: रकाबगंज थाना क्षेत्र एक किशोरी के साथ दुष्कर्म और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है. किशोरी का आरोप है कि आरोपी उसे बहला फुसलाकर साथ ले गए. चाय में नशीला पदार्थ पिलाया और दोनों ने जगदीशपुरा थाना क्षेत्र ​के एक गेस्ट हाउस में दुराचार किया. इसका वीडियो बना लिया.

इसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसका शोषण किया. जब आरोपियों के बुलावे पर वह नहीं गई तो आरोपियों ने वीडियो वायरल कर दिया. इसकी जानकारी होने पर पीड़िता ने रकाबगंज व ताजगंज थाने पहुंची.

इसके बाद उसे जगदीशपुरा थाना भेज दिया गया. जगदीशपुरा थाने पर पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके दो आरोपी गिरफ्तार किए हैं और जेल भेजा है.

पीड़िता की मां ने जगदीशपुरा थाना पुलिस को बताया कि 18 जुलाई को पास के रहने वाले दो युवक आए. उन्होंने मेरी नाबालिग बेटी को चाय पिलाने के बहाने अपने साथ ले गए. आरोपियों ने बेटी को ताजगंज क्षेत्र में चाय पिलाई. कथित तौर पर उसमें नशीला पदार्थ मिला दिया.

जिससे बेटी बेहोशी जैसी हालत में हो गई. इसके बाद आरोपित उसे स्कूटी से जगदीशपुरा क्षेत्र स्थित एक गेस्ट हाउस में ले गए. वहां उसके साथ दुराचार किया. इसका वीडियो भी बना लिया. आरोप है कि कुछ समय बाद दोनों युवक वीडियो के नाम पर किशोरी को ब्लैकमेल करने लगे.