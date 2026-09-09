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संभलकर रहें! फर्जी फाइनेंसर बनकर गाड़ियां छीनने वाले गिरोह का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार, इस तरह देते थे वारदात को अंजाम

फर्जी फाइनेंसर के गिरोह का भंडाफोड़ ( Photo Credit; ETV Bharat )

बस्ती: जनपद में कप्तानगंज पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो सड़कों पर राहगीरों को डरा-धमकाकर और फर्जी फाइनेंसर बनकर गाड़ियां छीनने की वारदात को अंजाम देता था. पुलिस ने रेहरवा-टिनिच मार्ग स्थित नहर पुलिया के पास से गिरोह के दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया. उनके पास से छीनी गई तीन मोटरसाइकिलें और वारदात में इस्तेमाल की गई कार बरामद हुई है. फर्जी फाइनेंसर के गिरोह का भंडाफोड़ (Video Credit; ETV Bharat) अपर पुलिस अधीक्षक श्यामकांत ने बताया कि यह गिरोह सड़कों पर चल रहे राहगीरों को रोककर खुद को रिकवरी एजेंट या फाइनेंसर बताता था. फिर आरोपी चालकों को जान से मारने और गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देकर वाहनों को जबरन अपने कब्जे में ले लेते थे. इसके बाद वाहन मालिक से मोटी रकम की मांग की जाती थी. पैसा न मिलने पर आरोपी गाड़ियां लेकर चंपत हो जाते थे. पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में हैरान करने वाले खुलासे किए हैं. आरोपियों ने बताया कि उनका साथी अभिषेक यादव गाड़ियों का कोड अपने पास रखता था. उसी के इशारे और निर्देश पर सड़कों पर विशेष गाड़ियों को चिन्हित कर शिकार बनाया जाता था. पूछताछ के दौरान दोनों ने कप्तानगंज थाना क्षेत्र से तीन मोटरसाइकिलों को जबरन छीनने की बात भी कबूल की है.