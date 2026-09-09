संभलकर रहें! फर्जी फाइनेंसर बनकर गाड़ियां छीनने वाले गिरोह का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार, इस तरह देते थे वारदात को अंजाम
आरोपियों के पास से छीनी गईं तीन मोटरसाइकिलें और वारदात में इस्तेमाल कार बरामद
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 6:10 PM IST
बस्ती: जनपद में कप्तानगंज पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो सड़कों पर राहगीरों को डरा-धमकाकर और फर्जी फाइनेंसर बनकर गाड़ियां छीनने की वारदात को अंजाम देता था. पुलिस ने रेहरवा-टिनिच मार्ग स्थित नहर पुलिया के पास से गिरोह के दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया. उनके पास से छीनी गई तीन मोटरसाइकिलें और वारदात में इस्तेमाल की गई कार बरामद हुई है.
अपर पुलिस अधीक्षक श्यामकांत ने बताया कि यह गिरोह सड़कों पर चल रहे राहगीरों को रोककर खुद को रिकवरी एजेंट या फाइनेंसर बताता था. फिर आरोपी चालकों को जान से मारने और गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देकर वाहनों को जबरन अपने कब्जे में ले लेते थे. इसके बाद वाहन मालिक से मोटी रकम की मांग की जाती थी. पैसा न मिलने पर आरोपी गाड़ियां लेकर चंपत हो जाते थे.
पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में हैरान करने वाले खुलासे किए हैं. आरोपियों ने बताया कि उनका साथी अभिषेक यादव गाड़ियों का कोड अपने पास रखता था. उसी के इशारे और निर्देश पर सड़कों पर विशेष गाड़ियों को चिन्हित कर शिकार बनाया जाता था. पूछताछ के दौरान दोनों ने कप्तानगंज थाना क्षेत्र से तीन मोटरसाइकिलों को जबरन छीनने की बात भी कबूल की है.
दरअसल, कप्तानगंज पुलिस को सूचना मिली थी कि शातिर अपराधी किसी नई वारदात की फिराक में हैं. पुलिस टीम ने तुरंत रेहरवा-टिनिच मार्ग पर नहर पुलिया के पास घेराबंदी कर दो आरोपियों आदर्श सिंह और शशांक पाण्डेय को धर दबोचा. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कार को मोटर को भी जब्त कर दिया है.
आरोपियों का आपराधिक इतिहास
पुलिस के मुताबिक, पकड़े गए दोनों आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और उनके खिलाफ कप्तानगंज थाने में पहले से ही दो गंभीर मुकदमे दर्ज हैं. एएसपी ने बताया कि गिरोह के बाकी सदस्यों विशाल भारद्वाज और अमन सिंह की गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा.
एडिशनल एसपी ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति बिना किसी वैध अदालती/वित्तीय नोटिस या आधिकारिक दस्तावेजों के आपकी गाड़ी रोकने, कब्जे में लेने या डरा-धमकाकर पैसे मांगने का प्रयास करे, तो डरने के बजाय तुरंत स्थानीय पुलिस या 112 नंबर पर सूचना दें. अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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