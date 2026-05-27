पुलिस चौकी के साइन बोर्ड पर लिखा आपत्तिजनक स्लोगन; मऊ में दो आरोपी गिरफ्तार, पुलिस जांच में जुटी
क्षेत्राधिकारी घोसी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि दो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 7:20 PM IST
मऊ : थाना कोपागंज क्षेत्र में एक साइन बोर्ड पर आपत्तिजनक स्लोगन लिखकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है.
क्षेत्राधिकारी घोसी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक व भ्रामक सामग्री प्रसारित कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
उन्होंने बताया कि जांच कराई गई थी. घटना सही पाई गई है. इस संबंध में दो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि ऐसी कार्रवाई करेंगे की नजीर बनेगी.
अधिकारियों ने चेतावनी दी कि इस तरह की गतिविधियों को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे.
पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, थाना कोपागंज क्षेत्र में पुलिस चौकी के साइन बोर्ड पर आपत्तिजनक स्लोगन लिखने और फोटो खींचकर वायरल करने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत गिया गया था.
इस मामले में पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी अरुण राय (33) और अभिनव राय (24) को गिरफ्तार किया है. इस मामले में विधिक कार्यवाही की जा रही है.
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना कोपागंज में विभिन्न धाराओं के साथ आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रमाणों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
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