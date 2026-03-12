पुलिस का बड़ा एक्शन: विदेश में नौकरी के नाम पर 'साइबर गुलाम' बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार

पुलिस का बड़ा एक्शन: विदेश में नौकरी के नाम पर 'साइबर गुलाम' बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार
आरोपी युवकों को विदेश में नौकरी का झांसा देकर अपने जाल में फंसाते और उन्हें विदेश भेज कर उनसे साइबर फ्रॉड की घटना करवाते.
Published : March 12, 2026 at 7:17 AM IST
अलवर: जिले में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. अलवर पुलिस ने एक ऐसे अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो भोले-भले युवाओं को विदेश में मोटी तनख्वाह वाली नौकरी का लालच देकर उन्हें 'साइबर गुलाम' बना लेता था. पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश के रहने वाले दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
नौकरी के नाम पर म्यांमार में बनाया बंधक : अलवर पुलिस अधीक्षक (SP) सुधीर चौधरी ने बताया कि इस पूरे मामले का खुलासा एक पीड़ित की शिकायत के बाद हुआ. पीड़ित ने आपबीती सुनाते हुए बताया कि आरोपियों ने उसे म्यांमार में अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा दिया था. लेकिन वहां पहुंचते ही हकीकत कुछ और निकली. उसे वहां बंधक बना लिया गया और जबरन लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी करने के काम में लगा दिया गया. इसे ही तकनीकी भाषा में 'साइबर स्लेवरी' कहा जाता है, जहां युवाओं से डरा-धमकाकर साइबर अपराध कराए जाते हैं.
इसे भी पढ़ें: भाजपा नेता की बेटी के साथ 3.50 लाख की ठगी, ठग ने सोशल मीडिया के जरिए बनाया शिकार
UP के दो शातिर आरोपी गिरफ्तार : पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए मोहम्मद मुस्तज़हर नासिर (42) और सबनूर खान (28) को धर दबोचा. ये दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और इस गिरोह के लिए एजेंट के रूप में काम करते थे. इनके पास से एक आईफोन भी जब्त किया गया है, जिसकी फॉरेंसिक जांच से गिरोह के नेटवर्क और ठगी के तरीकों के बारे में कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद है.
SP की अपील, विज्ञापनों से रहें सावधान : पुलिस अधीक्षक चौधरी ने आमजन से अपील की है कि सोशल मीडिया पर 'विदेश में नौकरी' (Job Abroad) के लुभावने विज्ञापनों के झांसे में बिल्कुल न आएं. ठग गिरोह अक्सर म्यांमार, थाईलैंड और लाओस जैसे देशों में डेटा एंट्री या कॉलिंग की नौकरी के नाम पर युवाओं को बुलाते हैं और फिर वहां उनके पासपोर्ट छीनकर उन्हें अवैध गतिविधियों में झोंक देते हैं. फिलहाल, पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह गिरोह अब तक कितने युवाओं को विदेशों में बेच चुका है और इनके तार किन अंतरराष्ट्रीय अपराधी संगठनों से जुड़े हैं. उन्होंने बताया कि अलवर पुलिस साइबर अपराध के खिलाफ लगातार तत्परता से कार्रवाई कर रही है. किसी भी व्यक्ति के साथ यदि साइबर फ्रॉड की घटना हो तो वह तुरंत अलवर पुलिस या साइबर थाने में अपनी शिकायत दे.