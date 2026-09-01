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मुजफ्फरनगर में सेवानिवृत्त दरोगा के घर करोड़ों की चोरी का खुलासा; मुठभेड़ में हिस्ट्रीशीटर घायल, दो गिरफ्तार

इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों से .32 बोर की अवैध पिस्टल, कारतूस, .315 बोर का तमंचा, कारतूस, चोरी में इस्तेमाल सब्बल और बाइक भी बरामद की है. पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे दिन में फेरी लगाने का काम करते थे और इसी दौरान बंद मकानों की रेकी करते थे.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शहजाद निवासी खालापार, हाल निवासी खतौली और उसके भाई शहनवाज निवासी खालापार, हाल निवासी बुढ़ाना के रूप में हुई है. पुलिस ने इनके कब्जे से 745 ग्राम सोने के आभूषण और 2 किलो 240 ग्राम चांदी के आभूषण बरामद किए हैं. बरामद सामान में सोने के हार, कंगन, चेन, अंगूठियां, टॉप्स, लॉकेट और माथे के टीके के अलावा चांदी के सिक्के, पाजेब, कमरबंद, बिछुए, कड़े और अन्य आभूषण शामिल हैं.

पुलिस के मुताबिक, घेराबंदी और आत्मसमर्पण की चेतावनी के बावजूद आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. फायरिंग में उपनिरीक्षक सूर्यप्रताप घायल हो गए. पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक आरोपी घायल हो गया, जिसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरे आरोपी को काॅबिंग के दौरान दबोच लिया गया.

इसी क्रम में 31 अगस्त की रात बुढ़ाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम मंदवाड़ा रोड पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान बाइक सवार दो संदिग्धों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन दोनों बाइक लेकर भागने लगे. पीछा करने पर बाइक फिसल गई और दोनों आरोपी खेत में घुस गए.

एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि 28 अगस्त को सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक देशपाल सिंह ने बुढ़ाना थाने में तहरीर देकर बताया था कि परिवार के साथ बाहर जाने के दौरान अज्ञात चोर घर का ताला तोड़कर कीमती सामान, जेवरात और नकदी चोरी कर ले गए. मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीमों को खुलासे के लिए लगाया गया था.

मुजफ्फरनगर/फिरोजाबाद : बुढ़ाना कस्बे में सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक के बंद मकान से करोड़ों रुपये कीमत के आभूषण चोरी करने की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. बुढ़ाना थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मुठभेड़ में एक आरोपी गोली लगने से घायल हुआ है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का शत-प्रतिशत माल बरामद करने का दावा किया है. वहीं, फिरोजाबाद पुलिस ने शिकोहाबाद में चोरी की एक ऐसी वारदात का खुलासा किया है.

बुढ़ाना के इस मकान की करीब तीन दिन तक रेकी करने के बाद रात में ताला तोड़कर चोरी की गई. चोरी का माल मंदवाड़ा रोड स्थित एक खेत में छिपा दिया गया था. पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी उसी माल को लेकर लौट रहे थे, तभी चेकिंग के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ गए.

पुलिस के मुताबिक, घायल आरोपी शहजाद के खिलाफ मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और सहारनपुर समेत विभिन्न जिलों में हत्या के प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट सहित 28 मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस की जवाबी कार्रवाई से पहले बदमाशों की फायरिंग में एक दरोगा भी घायल हो गये. पुलिस टीम के सराहनीय कार्य पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर ने 25 हजार रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी.

फिरोजाबाद में चोरी की घटना का खुलासा, जेवरात के साथ तमंचा बरामद : जनपद के शिकोहाबाद में चोरी की एक ऐसी वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है. थाना शिकोहाबाद पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए सोने के जेवरात के साथ अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद करने का दावा किया है. आरोपी की पहचान जमील अहमद उर्फ मोनू के रूप में हुई है.





अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनुज चौधरी के अनुसार, शिकोहाबाद की आवास विकास कॉलोनी निवासी मुन्नालाल ने 15 अगस्त 2026 को एक व्यक्ति को किराए पर कमरा दिया था. उस समय उसने अपना नाम विनय बताया था. मकान मालिक को उस समय इस बात का अंदाजा नहीं था कि किराएदार ने कथित तौर पर चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए अपनी पहचान छिपाकर मकान में प्रवेश किया है.



पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने मकान में रहने के दौरान परिवार की गतिविधियों पर नजर रखी और इस बात का इंतजार करने लगा कि घर कब पूरी तरह खाली मिलेगा. 28 अगस्त को मुन्नालाल अपने परिवार के साथ अपनी ससुराल जसवंतनगर गए थे. इसी दौरान आरोपी को घर खाली होने का मौका मिल गया. पुलिस के मुताबिक, परिवार के घर से बाहर जाते ही आरोपी ने मकान में रखी अलमारी का लॉक तोड़ दिया और उसमें रखे सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर लिए.



मकान मालिक ने पुलिस को यह भी बताया कि किराएदार विनय घटना के बाद से फरार है. इस सूचना के आधार पर थाना शिकोहाबाद में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की. घटना के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की. पुलिस टीम ने संदिग्ध लोगों और वाहनों की चेकिंग के साथ-साथ सर्विलांस के जरिए आरोपी तक पहुंचने का प्रयास किया.

इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को असुवा रोड, नौशहरा मोड़ के पास से 1 सितंबर की रात करीब 12:08 बजे गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान जमील अहमद उर्फ मोनू (38) के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी की तलाशी के दौरान उसके पास से 315 बोर का एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ.

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