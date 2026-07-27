जेल में हुई दोस्ती, चार महीने पहले आए बाहर, फिर कानपुर में रिटायर्ड प्लाटून कमांडर के घर की 21 लाख की चोरी
पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. सीसीटीवी फुटेज में दोनों तौलिया ओढ़कर घर में घुसते दिखाई दिए थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 6:00 PM IST|
Updated : July 27, 2026 at 6:20 PM IST
कानपुर: हनुमंत विहार थाना क्षेत्र में पीएसी से रिटायर्ड प्लाटून कमांडर के घर हुई करीब 21 लाख रुपये की चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान नजीराबाद के रहने वाले पवन उर्फ रवि चौरसिया और बाबूपुरवा के रहने वाले राहुल कनौजिया के रूप में हुई है. दोनों की जेल में ही दोस्ती हुई थी और चार महीने पहले ही 90 लाख रुपये की चोरी के मामले में जेल से छूटे थे.
डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया, बख्तौरीपुरवा के रहने वाले फूल सिंह पीएसी से प्लाटून कमांडर पद से सेवानिवृत्त हैं. बीती 24 जुलाई की सुबह घर में चोरी हुई थी. बेटा और बहू घर पर ही थे, पीछे बने प्लॉट में बंधे पशुओं की देखभाल के लिए बहू गई थी. वापस लौटने पर मुख्य गेट का ताला टूटा मिला. घर के अंदर लकड़ी का दरवाजा भी टूटा हुआ था और कमरों का सामान बिखरा पड़ा था.
चोर अलमारी का लॉकर तोड़कर करीब 19.50 लाख रुपये के जेवर और 1.20 लाख रुपये नकद लेकर फरार हो गए. घटना के समय दूसरी मंजिल पर सो रहा परिवार का एक किशोर बेहोशी की हालत में मिला, जिससे आशंका जताई गई कि आरोपियों ने उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर वारदात को अंजाम दिया. पुलिस जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में दोनों आरोपी तौलिया ओढ़कर घर में घुसते और चोरी करते दिखाई दिए. जल्दबाजी में एक आरोपी अपनी तौलिया घटनास्थल पर ही छोड़ गया, जो जांच में अहम सुराग साबित हुई.
डीसीपी साउथ ने बताया कि दोनों आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि पहले बंद मकानों की रेकी करते थे और फिर मौका मिलते ही चोरी की वारदात को अंजाम देते थे. आरोपी पवन के खिलाफ चोरी और आर्म्स एक्ट समेत नौ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि राहुल कनौजिया पर 16 मामले दर्ज हैं. इससे पहले नजीराबाद में 90 लाख रुपये की चोरी के मामले में दोनों गिरफ्तार हुए थे. उस समय उनके पास से पिस्टल और कारतूस भी बरामद हुए थे तथा भागने के दौरान फायरिंग की घटना भी हुई थी.
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