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जेल में हुई दोस्ती, चार महीने पहले आए बाहर, फिर कानपुर में रिटायर्ड प्लाटून कमांडर के घर की 21 लाख की चोरी

पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: हनुमंत विहार थाना क्षेत्र में पीएसी से रिटायर्ड प्लाटून कमांडर के घर हुई करीब 21 लाख रुपये की चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान नजीराबाद के रहने वाले पवन उर्फ रवि चौरसिया और बाबूपुरवा के रहने वाले राहुल कनौजिया के रूप में हुई है. दोनों की जेल में ही दोस्ती हुई थी और चार महीने पहले ही 90 लाख रुपये की चोरी के मामले में जेल से छूटे थे. डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया, बख्तौरीपुरवा के रहने वाले फूल सिंह पीएसी से प्लाटून कमांडर पद से सेवानिवृत्त हैं. बीती 24 जुलाई की सुबह घर में चोरी हुई थी. बेटा और बहू घर पर ही थे, पीछे बने प्लॉट में बंधे पशुओं की देखभाल के लिए बहू गई थी. वापस लौटने पर मुख्य गेट का ताला टूटा मिला. घर के अंदर लकड़ी का दरवाजा भी टूटा हुआ था और कमरों का सामान बिखरा पड़ा था. जेल में हुई थी आरोपियों की दोस्ती. (Video Credit; ETV Bharat)