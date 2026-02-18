ETV Bharat / state

अमेठी में साल 2024 में हुई युवक की हत्या का खुलासा; 5500 रुपये के विवाद में ली जान, दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( Photo credit: ETV Bharat )

अमेठी : जिले में पुलिस ने साल 2024 में हुई गुमशुदगी के मामले में सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस ने हत्या के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर मृतक की बाइक और हत्या में प्रयुक्त लोहे का पाइप भी बरामद किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने 5500 रुपये को लेकर हत्या किये जाने की बात कबूल की है. पुलिस मामले में विधिक कार्यवाही में जुटी हुई है.







पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टी ने बताया कि जिले के गौरीगंज थाना क्षेत्र के पूरे खिचरन मजरे जगदीशपुर निवासी पवन कुमार सिंह साल 2024 में अचानक लापता हो गए थे. उनके परिजनों ने थाने पर सूचना दी थी कि 16 अक्टूबर 2024 की शाम हंसराज यादव अपने तीन अज्ञात साथियों के साथ घर आये थे. जिसके बाद वह शाम को ही पवन सिंह को अपने साथ ले कर चले गये. जिसके बाद वह घर वापस नहीं लौटे. इस सूचना पर पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी.



गुमशुदगी का अभियोग पंजीकृत होने के बाद पुलिस मामले के तह तक जाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर जांच करती रही. पुलिस ने इस मामले में संदिग्ध आरोपी पवन कुमार यादव से पूछताछ की. उन्होंने बताया कि आरोपी ने बताया कि आरोपी हंसराज यादव ने पवन सिंह की हत्या कर लाश नहर में फेंक दी थी. घटना के बाद पवन सिंह की बाइक हंसराज व उसने मिलकर घटना के दिन ही छिपा दी थी. जिसके बाद पुलिस टीम ने हंसराज यादव के घर दबिश दी. पुलिस ने हंसराज यादव को गिरफ्तार किया है.