अमेठी में साल 2024 में हुई युवक की हत्या का खुलासा; 5500 रुपये के विवाद में ली जान, दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टी ने बताया कि बाइक और हत्या में प्रयुक्त लोहे का पाइप बरामद हुआ है.

पुलिस गिरफ्त में आरोपी
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 18, 2026 at 9:06 PM IST

3 Min Read
अमेठी : जिले में पुलिस ने साल 2024 में हुई गुमशुदगी के मामले में सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस ने हत्या के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर मृतक की बाइक और हत्या में प्रयुक्त लोहे का पाइप भी बरामद किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने 5500 रुपये को लेकर हत्या किये जाने की बात कबूल की है. पुलिस मामले में विधिक कार्यवाही में जुटी हुई है.



पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टी ने बताया कि जिले के गौरीगंज थाना क्षेत्र के पूरे खिचरन मजरे जगदीशपुर निवासी पवन कुमार सिंह साल 2024 में अचानक लापता हो गए थे. उनके परिजनों ने थाने पर सूचना दी थी कि 16 अक्टूबर 2024 की शाम हंसराज यादव अपने तीन अज्ञात साथियों के साथ घर आये थे. जिसके बाद वह शाम को ही पवन सिंह को अपने साथ ले कर चले गये. जिसके बाद वह घर वापस नहीं लौटे. इस सूचना पर पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी.



गुमशुदगी का अभियोग पंजीकृत होने के बाद पुलिस मामले के तह तक जाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर जांच करती रही. पुलिस ने इस मामले में संदिग्ध आरोपी पवन कुमार यादव से पूछताछ की. उन्होंने बताया कि आरोपी ने बताया कि आरोपी हंसराज यादव ने पवन सिंह की हत्या कर लाश नहर में फेंक दी थी. घटना के बाद पवन सिंह की बाइक हंसराज व उसने मिलकर घटना के दिन ही छिपा दी थी. जिसके बाद पुलिस टीम ने हंसराज यादव के घर दबिश दी. पुलिस ने हंसराज यादव को गिरफ्तार किया है.



पुलिस के अनुसार, अभियुक्त हंसराज यादव ने पूछताछ में बताया कि मृतक पवन सिंह से वह पूर्व से ही परिचित था. वह लोग एक-दूसरे के साथ अक्सर उठते–बैठते थे. सभी लोगों का एक दूसरे के घर आना जाना भी था. 16 अक्टूबर 2024 को वह अपने घऱ से निकलकर अपने साथी पवन कुमार यादव के साथ पवन सिंह के घर गया था. उस दिन पवन कुमार सिंह को अपने साथ लेकर वह तीनों दिनभर घूमते टहलते व खाते पीते रहे.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने पूछताछ में बताया कि शाम करीब सात बजे के बाद वह पवन सिंह को लेकर अपनी ससुराल जा रहा था. जहां रास्ते में हंसराज यादव ने पवन सिंह पर 5,500 रुपये जेब से निकाल लेने का आरोप लगाया था. जिसको लेकर दोनों में विवाद होने लगा. गुस्से में आकर हंसराज यादव ने हाथ में लिये लोहे की पाइप से जान से मारने की नीयत से पवन सिंह के सिर पर मार दिया. जिससे पवन सिंह जमीन पर गिर गया. गिरने के बाद हंसराज ने पवन सिंह की हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक कर भाग गया.



दूसरे दिन हंसराज यादव ने पवन कुमार यादव को पूरी बात बताई. जिसके बाद पवन कुमार यादव की सहायता से मृतक की बाइक व आलाकत्ल छिपा दिया था. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर लोहे की पाइप तथा आरोपी की ससुराल के एक कमरे से मृतक की बाइक व घटना के समय पहने कपड़े बरामद किये हैं.

