कानपुर में टैक्स चोरी में दो गिरफ्तार; 2.66 करोड़ का लगाया चूना, मुख्य आरोपी की तलाश जारी

कानपुर में टैक्स चोरी में दो गिरफ्तार; 2.66 करोड़ का लगाया चूना, मुख्य आरोपी की तलाश जारी
डीसीपी अपराध श्रवण सिंह ने बताया कि दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 8, 2026 at 8:57 PM IST
कानपुर : कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने रविवार को करीब 2.66 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का खुलासा किया है. पुलिस ने फर्जी बिल व बोगस फर्म बनाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दुरुपयोग करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी हुई है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि जल्द ही टीम के सदस्य आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे.
डीसीपी अपराध श्रवण सिंह ने बताया कि जिन दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. उनमें एहतेशाम है, जो पूरे नेटवर्क को संचालित करता था. उसका साथी कमल साहू भी है. उन्होंने बताया कि अपूर्वा ट्रेडिंग कंपनी के नाम से फर्म बना रखी थी, जो कागजों पर दलहन और तिलहन की ट्रेडिंग के लिए पंजीकृत थी. दोनों आरोपी इससे मूंगफली की ट्रेडिंग करते थे.
उन्होंने बताया कि हमारे टीम के सदस्यों ने सर्विलांस सेल व अन्य तकनीकों से इन्हें गिरफ्तार किया है. इनको ट्रेस करना आसान नहीं था, लेकिन जब टीम के सदस्यों ने एक-एक बिल की पूरी जांच की तो देखा गया कि नकली इनवॉइस तैयार की गई. आरोपी इनपुट टैक्स क्रेडिट की रकम को दूसरों से लेने की फिराक में थे.
डीसीपी अपराध श्रवण सिंह ने बताया कि राज्य कर विभाग की ओर से इस तरह के 20 मामले क्राइम ब्रांच को सौंपे गए, जिनमें सूबे के विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज कराए गए हैं. सभी की जांच जारी है. कानपुर में उक्त मामला पुलिस आयुक्त के संज्ञान में आया था, वहां से निर्देश मिलते ही मामले का खुलासा किया गया. इस मामले में मुख्य आरोपी के साथ कई अन्य आरोपी भी पकड़े जाएंगे.
