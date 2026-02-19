बरेली दंगे में अवैध शस्त्र सप्लाई करने वाले दो गिरफ्तार; पिस्टल, तमंचा और कारतूस बरामद, मोबाइल से हुआ ये खुलासा
एसपी ग्रामीण नॉर्थ मुकेश चंद्र मिश्र ने प्रेसवार्ता कर दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 19, 2026 at 7:12 PM IST
बरेली : बहेड़ी पुलिस ने अवैध शस्त्र की सप्लाई करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से पांच अवैध पिस्टल, दो अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस, एक कार और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.
एसपी ग्रामीण नॉर्थ मुकेश चंद्र मिश्र ने बताया कि 19 फरवरी 2026 को थाना बहेड़ी पुलिस टीम द्वारा बरेली के आस-पास जनपद तथा उत्तराखंड में अवैध शस्त्र सप्लाई करने वाले शातिर अंतरराज्यीय गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है.
उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं. इन दो सदस्यों के नाम तस्लीम और सोमू खान हैं. इनके पास से पांच अवैध पिस्टल, दो तमंचे, कुछ जिंदा कारतूस, एक कार और मोबाइल बरामद किए गए हैं.
उन्होंने बताया कि पूछताछ की गई और कार के मालिक का जब पता लगाया गया तो पता चला कि इनका सरगना इशरत अली है. इनके पास मिले मोबाइल को जब खंगाल गया तो उसमें एक वीडियो भी पाया गया है जो अवैध शस्त्र को टेस्ट फायर करते हुए है. यह थाना बहरीन का हिस्ट्रीशीटर है. पूछताछ करने पर पता लगा कि इशरत अली का भाई फरहत अली है.
उन्होंने बताया कि फरहत अली वही है जो मौलाना तौकीर के साथ बरेली दंगे में विवेचना के बाद गिरफ्तार किया गया था. पूछताछ में पता चला कि 26 सितंबर को इशरत अली और फरहत अली के कहने पर गिरफ्तार आरोपी तस्लीम और सोमू खान ने शस्त्र की सप्लाई झुमका चौराहे के पास भारी मात्रा में की थी. एक व्यक्ति जिसको इशरत अली और फरहत अली ने भेजा था, उसको शस्त्र की सप्लाई की गई थी.
उन्होंने बताया कि पुलिस को पुख्ता सबूत मिले हैं कि इन्हीं शस्त्रों का प्रयोग बरेली दंगों के दौरान पुलिस पर फायर करने के उद्देश्य से किया गया था. जानकारी मिली है कि इसमें कुछ वांछित अभियुक्त हैं, उनके आपराधिक इतिहास हैं.
