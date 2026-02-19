ETV Bharat / state

बरेली दंगे में अवैध शस्त्र सप्लाई करने वाले दो गिरफ्तार; पिस्टल, तमंचा और कारतूस बरामद, मोबाइल से हुआ ये खुलासा

एसपी ग्रामीण नॉर्थ मुकेश चंद्र मिश्र ने प्रेसवार्ता कर दी जानकारी ( Photo credit: ETV Bharat )

बरेली : बहेड़ी पुलिस ने अवैध शस्त्र की सप्लाई करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से पांच अवैध पिस्टल, दो अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस, एक कार और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.



एसपी ग्रामीण नॉर्थ मुकेश चंद्र मिश्र ने बताया कि 19 फरवरी 2026 को थाना बहेड़ी पुलिस टीम द्वारा बरेली के आस-पास जनपद तथा उत्तराखंड में अवैध शस्त्र सप्लाई करने वाले शातिर अंतरराज्यीय गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है. एसपी ग्रामीण नॉर्थ मुकेश चंद्र मिश्र ने दी जानकारी (Video credit: ETV Bharat) उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं. इन दो सदस्यों के नाम तस्लीम और सोमू खान हैं. इनके पास से पांच अवैध पिस्टल, दो तमंचे, कुछ जिंदा कारतूस, एक कार और मोबाइल बरामद किए गए हैं.