धमतरी में हेरोइन बेचते 2 आरोपी गिरफ्तार, नकदी सहित लाखों का सामान बरामद
पुलिस को मुखबिर के जरिए ये खबर मिली थी कि इलाके में नशे के सौदागर एक्टिव हैं, जिसके बाद आरोपियों को पुलिस ने ट्रैप किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 14, 2026 at 10:56 AM IST
धतमरी: शहर में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी. सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने हेरोइन (चिट्टा) की बिक्री कर रहे 2 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया. इस कार्रवाई में पुलिस ने न सिर्फ नशीला पदार्थ बरामद किया, बल्कि कार, नकदी और मोबाइल फोन सहित लाखों की संपत्ति भी जब्त की गई.
पुलिस की रेड में पकड़े गए नशे के सौदागर
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि धमतरी बस स्टैंड के पीछे एक सफेद रंग की मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार में 2 युवक अवैध मादक पदार्थ रखकर ग्राहकों की तलाश कर रहे हैं. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और योजनाबद्ध तरीके से दबिश दी. कार्रवाई के दौरान दोनों संदिग्धों को हिरासत में लेकर तलाशी ली गई. तलाशी में उनके पास से 10.30 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 47 हजार आंकी गई है.
नकदी सहित लग्जरी गाड़ी जब्त
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नशीले पदार्थ के अलावा 12 हजार नकद, एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार, एक आईफोन 11, एक वीवो Y31 स्मार्टफोन तथा अन्य सामग्री जैसे लाइटर और एल्युमिनियम फॉयल भी जब्त किए हैं. जब्त की गई कुल संपत्ति का मूल्य लगभग 2 लाख 29 हजार बताया गया है.
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कमर रजा (28 वर्ष), निवासी सदर बाजार धमतरी तथा मोहम्मद शोएब अख्तर (26 वर्ष), निवासी केला बाड़ी दुर्ग के रूप में हुई है. दोनों के खिलाफ थाना सिटी कोतवाली धमतरी में धारा 21(बी) और 29 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.
पुलिस ने दी सख्त चेतावनी
पुलिस ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा, जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. पुलिस ने असामाजिक तत्वों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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