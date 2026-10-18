ETV Bharat / state

गोरखपुर में अवैध हुक्का बार का भंडाफोड़; दो आरोपी मौके से गिरफ्तार, तंबाकू के पैकेट बरामद

पुलिस गिरफ्त में आरोपी. ( Photo credit: ETV Bharat )

गोरखपुर : खोराबार थाना क्षेत्र में अवैध हुक्का बार का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से सात हुक्का और नशे में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद किया है.

पुलिस के अनुसार, हुक्का बार में कम उम्र के युवक और युवतियों को लाइसेंस का झांसा देकर यहां बुलाकर हुक्के के नशे की ओर आकर्षित करने की पुलिस को सूचना मिली थी. पुलिस को इसके एवज में 1500 से ₹2000 तक वसूलने की भी सूचना मिली थी. पुलिस ने रक्ष ढींगरा सहित चार आरोपियों को फरार घोषित किया है. पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है. पुलिस ने मौके से हुक्का और नशे का सामान बरामद किया है.

