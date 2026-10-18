गोरखपुर में अवैध हुक्का बार का भंडाफोड़; दो आरोपी मौके से गिरफ्तार, तंबाकू के पैकेट बरामद
पुलिस ने आरोपियों के पास से सात हुक्का और नशे में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 10:56 PM IST
गोरखपुर : खोराबार थाना क्षेत्र में अवैध हुक्का बार का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से सात हुक्का और नशे में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद किया है.
पुलिस के अनुसार, हुक्का बार में कम उम्र के युवक और युवतियों को लाइसेंस का झांसा देकर यहां बुलाकर हुक्के के नशे की ओर आकर्षित करने की पुलिस को सूचना मिली थी. पुलिस को इसके एवज में 1500 से ₹2000 तक वसूलने की भी सूचना मिली थी. पुलिस ने रक्ष ढींगरा सहित चार आरोपियों को फरार घोषित किया है. पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है. पुलिस ने मौके से हुक्का और नशे का सामान बरामद किया है.
#gorakhpurpolice #PoliceAction ➡️अवैध हुक्काबार के संचालन करने के आरोप में अभियुक्त 1.रवि व 2.अखिलेश को #PsKhorabar पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। ➡️कब्जे से हुक्काबार से संबंधित सामान बरामद #UPPolice @dgpup @AdgGkr @adgzonegkr @diggorakhpur @AdlSPDKPuri https://t.co/sM8XdD4FrU— Gorakhpur Police (@gorakhpurpolice) October 18, 2026
जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में रविवार को मुखबिर से फारेस्ट क्लब में अवैध हुक्काबार संचालित होने की सूचना मिली. इसके बाद खोराबार थाने की पुलिस टीम ने छापेमारी की. मौके से राजस्थान के अजमेर जिले के गांधीनगर थाना क्षेत्र के मदनगंज निवासी रवि दग्दी और बलरामपुर जिले के सिरसिया निवासी अखिलेश वर्मा को गिरफ्तार किया गया.
जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, तलाशी के दौरान सात हुक्के और नशे में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद किया है. पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ खोराबार थाने में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ने इस मामले में बेतियाहाता निवासी रक्ष ढींगरा, बिछिया रेलवे कालोनी के सोनू गुप्ता, दीपक और सागर को वांछित किया है. दीपक और सागर के पते की जानकारी नहीं हो सकी है. पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है.
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