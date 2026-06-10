ETV Bharat / state

SOG Action : शिक्षक भर्ती में खेल कोटे के तीन अभ्यर्थियों को ताइक्वांडो के फर्जी प्रमाण पत्र देने वाले दो दलाल गिरफ्तार

जयपुर: तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती (लेवल-1) में खेल कोटे के अभ्यर्थियों को ताइक्वांडो के फर्जी खेल प्रमाण पत्र मुहैया करवाने वाले दो दलालों को एसओजी ने गिरफ्तार किया है. उन्होंने हर अभ्यर्थी से 40 हजार रुपए लेकर ताइक्वांडो के फर्जी प्रमाण पत्र मुहैया करवाए थे. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि सागपुरा (करौली) निवासी कप्तान सिंह उर्फ गुर्जर कप्तान सिंह और उसके साथी लालचंदपुरा (जयपुर) निवासी विष्णु भाखरीवाल को गिरफ्तार किया है. कप्तान सिंह की दो साल से एसओजी को तलाश थी. उसकी गिरफ्तारी पर दस हजार रुपए का ईनाम रखा गया था.

कप्तान सिंह ने अभ्यर्थियों से लिए 40-40 हजार रुपए : उनका कहना है कि फर्जी ताइक्वांडो प्रमाण पत्र के संबंध में दर्ज एक मुकदमे में मनोज कुमार गुर्जर, हेमलता गुर्जर और सियाराम गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने 'थर्ड भगवान महावीर ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप 2017' के फर्जी खेल प्रमाण पत्र व फर्जी सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर सरकारी नौकरी हासिल की. इनसे पूछताछ में सामने आया कि तीनों ने कप्तान सिंह उर्फ गुर्जर कप्तान सिंह से 40-40 हजार रुपए देकर फर्जी खेल प्रमाण पत्र हासिल किए थे.

पढे़ं. वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 : डमी अभ्यर्थी बिठाकर बना टीचर, अब चढ़ा एसओजी के हत्थे

दोनों आरोपी रिमांड पर, पूछताछ जारी : कप्तान सिंह की गिरफ्तारी के लिए लगभग 2 साल से प्रयास किए जा रहे थे और 10 हजार रुपए का इनाम था. डीआईजी भुवन भूषण यादव के नेतृत्व में एसओजी के ऑपरेशंस विंग के प्रभारी एएसपी प्रकाश शर्मा ने तकनीकी और ग्राउंड लेवल पर प्रयास कर उसे करौली से गिरफ्तार कर लिया, जबकि उससे पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर विष्णु को गिरफ्तार किया गया. दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है.