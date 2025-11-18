ETV Bharat / state

रायबरेली में ओवरलोड गाड़ियों को पास कराने वाले दो गिरफ्तार, ARTO और PTO समेत 19 पर FIR

रायबरेली : डीह थाना पुलिस ने ओवरलोड गाड़ियों को पास कराने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी आरटीओ की तरफ से प्रति गाड़ी 5500 रुपए वसूलते थे. मामले में ARTO कर्मियों समेत 19 पर मुकदमा दर्ज कराया गया है. पकड़े गए आरोपियों की पहचान महेंद्र प्रताप सिंह उर्फ पिंटू निवासी खान जहांपुर बखरी थाना डीह और जितेंद्र सरोज निवासी उदयपुर थाना उदयपुर जिला प्रतापगढ़ के रूप में हुई है.

एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया, सोमवार देर रात सई नदी पुल के पास परशदेपुर में छापा मारकर अवैध वसूली गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है. बालू, गिट्टी और मोरंग से भरे ओवरलोड डंपर व ट्रकों को दूसरे जिलों में पास कराने के लिए आरटीओकर्मियों द्वारा अवैध वसूली कराई जा रही थी. हर गाड़ी से 5,500 रुपये वसूले जा रहे थे.

उन्होंने बताया, यह कार्रवाई डीह थाना प्रभारी जितेंद्र मोहन सरोज की शिकायत पर की गई है. FIR में बताया कि सोमवार रात साकेत नगर में वाहन चेकिंग कर रहे थे. इस दौरान सलोन-परशदेपुर रोड पर सई नदी पुल के पास दो व्यक्तियों द्वारा मौरंग व गिट्टी के ट्रक, डंपरों से ओवरलोड होने की धमकी व एआरटीओ से बचाने का आश्वासन देकर अवैध वसूली किए जाने की सूचना मिली.

इस पर टीम के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों आरोपियों जहांपुर बखारी के रहने वाले महेंद्र प्रताप सिंह उर्फ पिंटू व प्रतापगढ़ के उदयपुर के जितेंद्र सरोज को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे ओवरलोड वाहनों को रायबरेली-अमेठी व रायबरेली-प्रतापगढ़ बार्डर पास कराते थे, जिसके लिए वह प्रति वाहन 5500 रुपये वसूलते थे.