रायबरेली में ओवरलोड गाड़ियों को पास कराने वाले दो गिरफ्तार, ARTO और PTO समेत 19 पर FIR

रायबरेली में ओवरलोड गाड़ियों को पास कराने वाले दो गिरफ्तार, ARTO और PTO समेत 19 पर FIR
गिरोह प्रति वाहन 5500 रुपये वसूलता था और न देने वालों का चालान कराता था. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
रायबरेली : डीह थाना पुलिस ने ओवरलोड गाड़ियों को पास कराने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी आरटीओ की तरफ से प्रति गाड़ी 5500 रुपए वसूलते थे. मामले में ARTO कर्मियों समेत 19 पर मुकदमा दर्ज कराया गया है. पकड़े गए आरोपियों की पहचान महेंद्र प्रताप सिंह उर्फ पिंटू निवासी खान जहांपुर बखरी थाना डीह और जितेंद्र सरोज निवासी उदयपुर थाना उदयपुर जिला प्रतापगढ़ के रूप में हुई है.
एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया, सोमवार देर रात सई नदी पुल के पास परशदेपुर में छापा मारकर अवैध वसूली गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है. बालू, गिट्टी और मोरंग से भरे ओवरलोड डंपर व ट्रकों को दूसरे जिलों में पास कराने के लिए आरटीओकर्मियों द्वारा अवैध वसूली कराई जा रही थी. हर गाड़ी से 5,500 रुपये वसूले जा रहे थे.
उन्होंने बताया, यह कार्रवाई डीह थाना प्रभारी जितेंद्र मोहन सरोज की शिकायत पर की गई है. FIR में बताया कि सोमवार रात साकेत नगर में वाहन चेकिंग कर रहे थे. इस दौरान सलोन-परशदेपुर रोड पर सई नदी पुल के पास दो व्यक्तियों द्वारा मौरंग व गिट्टी के ट्रक, डंपरों से ओवरलोड होने की धमकी व एआरटीओ से बचाने का आश्वासन देकर अवैध वसूली किए जाने की सूचना मिली.
इस पर टीम के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों आरोपियों जहांपुर बखारी के रहने वाले महेंद्र प्रताप सिंह उर्फ पिंटू व प्रतापगढ़ के उदयपुर के जितेंद्र सरोज को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे ओवरलोड वाहनों को रायबरेली-अमेठी व रायबरेली-प्रतापगढ़ बार्डर पास कराते थे, जिसके लिए वह प्रति वाहन 5500 रुपये वसूलते थे.
पैसा न देने वाले वाहनाें को आरटीओ विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से पकड़वाकर भारी भरकम चालान करा दिया जाता था. वसूली करने वालों में अरुण प्रताप सिंह, विपिन सिंह, अंकुर मिश्रा, राजकुमार साहू, राजेंद्र यादव, शिवम शुक्ला, लल्लन यादव, दरोगा यादव, शिव भवन यादव, मनोज तिवारी, गोपाल वसूली, दीपू उर्फ दीपांकर, दुर्गेश दिक्षित, युवराज सहित चार-पांच अन्य सरकारी कर्मचारी जो अमेठी, प्रतापगढ़ व रायबरेली के शामिल हैं.
एएसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया, एफआईआर में रायबरेली और फतेहपुर के एआरटीओ (ARTO) प्रवर्तन (अंबुज और पुष्पांजलि), पीटीओ (PTO) (रेहाना और अखिलेश चतुर्वेदी), उनके चालकों व दीवानों के नाम शामिल हैं. यह गिरोह रायबरेली-फतेहपुर मार्ग पर सक्रिय था और वाहनों से मासिक पास के नाम पर अवैध वसूली कर रहा था. मोहित सिंह के पास से 114 ट्रकों की सूची, नकदी, बैंक कार्ड और एक स्कॉर्पियो कार बरामद हुई है. एआरटीओ विभाग में दीवान नौशाद और पीटीओ के चालक सुशील कुमार निवासी रायबरेली की तलाश की जा रही है. इससे पहले भी UP STF ने मुख्य दलाल मोहित सिंह और एक ट्रक चालक सुनील यादव को गिरफ्तार किया था.
