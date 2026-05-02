सिमकार्ड सेल्स मैनेजर की हत्या का खुलासा; टारगेट के दबाव में बाॅस का किया मर्डर, दो आरोपी गिरफ्तार
डीसीपी ईस्ट सत्यजीत गुप्ता ने शनिवार को प्रेसवार्ता करके हत्या का खुलासा किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 6:08 PM IST
कानपुर : कैंट इलाके में सिमकार्ड सेल्स मैनेजर मोनू जायसवाल की हत्या के मामले में पुलिस ने शनिवार को खुलासा कर दिया है. पुलिस ने उसके साथ काम करने वाले दो युवकों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने बताया कि टारगेट पूरा करने का दबाव डालने और अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर हत्याकांड को अंजाम दिया.
डीसीपी ईस्ट सत्यजीत गुप्ता ने शनिवार को प्रेसवार्ता करके हत्या का खुलासा किया. उनके मुताबिक, पूछताछ में बापन पाल और अतीत वर्मा ने बताया कि उन्होंने बॉस मोनू जायसवाल की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वह सेल्स टारगेट पूरा करने के लिए उन पर दबाव डालता था और उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करता था.
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मोनू उनसे अपना निजी टारगेट भी पूरा करवाता था, जिससे तंग आकर उन्होंने करीब एक माह पहले ही उसकी हत्या की साजिश रची थी. पुलिस के मुताबिक, हत्याकांड को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने 26 अप्रैल की शाम मोनू को शराब पार्टी के बहाने एक सुनसान स्थान पर बुलाया था.
आरोपियों ने पहले मोनू की आंखों में स्प्रे डाल दिया ताकि वह देख न सके और फिर डंडों से पीट-पीटकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. अगले दिन 27 अप्रैल को मोनू का शव उन्नाव के गंगाघाट थाना क्षेत्र के एक गांव के किनारे मिला. इस मामले में परिजनों ने शव मिलने के बाद शुक्लागंज पुल पर शव रखकर जाम लगाया. जिसके बाद करीब 38 घंटे बाद कैंट पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी.
पुलिस की जांच में तकनीकी साक्ष्य सबसे अहम साबित हुए. सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल से पता चला कि हत्या के वक्त बापन और मोनू की लोकेशन एक ही थी. हैरानी की बात यह है कि हत्या करने के बाद मुख्य आरोपी बापन पाल पुलिस और परिवार को गुमराह करने के लिए मोनू के परिजनों के साथ उसे ढूंढने में लगा रहा और यहां तक कि वह गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने भी गया था. हालांकि, पिता ओम कैलाश ने बापन पर संदेह जताया था क्योंकि मोनू आखिरी बार उसी के साथ बाइक पर गया था.
सीसीटीवी फुटेज और लोकेशन जैसे ठोस सबूतों के घेरे में आने के बाद आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसने बताया कि मोनू की मजबूत कद-काठी के कारण उन्होंने उसे धोखे से सुनसान जगह ले जाकर मारने की योजना बनाई थी. पुलिस ने बापन पाल और उसके साथी अतीत वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
यह भी पढ़ें : आजमगढ़ में करोड़ों की GST चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का खुलासा, दो गिरफ्तार, फर्जी फर्म बनाकर उठाया फायदा