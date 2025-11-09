यूपी एसटीएफ-एफएसडीए की बड़ी कार्रवाई; 48 लाख के प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद, लखनऊ में दो गिरफ्तार
एसटीएफ के उपाधीक्षक ने बताया कि गोमतीनगर थाने में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2025 at 10:45 PM IST
लखनऊ : राजधानी में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन और स्पेशल टास्क फोर्स की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने गोमतीनगर स्थित उजरियाव गांव के एक मकान पर छापा मारकर प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद किये हैं. इसकी कीमत करीब 48 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है. टीम ने मौके से दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है.
एसटीएफ के उपाधीक्षक दीपक कुमार के मुताबिक, प्राथमिक जांच में खुलासा हुआ है कि तैयार किए गए ये अवैध ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन मुख्य रूप से पशु उपयोग के लिए बेचे जा रहे थे. ऑक्सीटोसिन का अवैध इस्तेमाल दुधारू पशुओं से दूध निकालने और कई अन्य अनैतिक कार्यों के लिए किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है.
उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) और स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की टीम ने मौके से बरामद लगभग 48 लाख 56 हजार मूल्य की भरी बोतलें, रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल और सीलिंग मशीन सहित सभी सामग्री को सीज कर दिया है. टीम ने मौके से कयूम अली और मोहम्मद इब्राहिम नामक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गोमतीनगर थाने में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. पुलिस अब इस पूरे रैकेट के अन्य सदस्यों और सप्लायरों की तलाश कर रही है.
पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे ऑक्सीटोसिन पाउडर, रॉ मटेरियल गाजियाबाद से मंगवाते थे. लखनऊ में इन इंजेक्शनों को तैयार करने के बाद इन्हें रायबरेली, उन्नाव और आसपास के अन्य जिलों में सप्लाई किया जाता था. संयुक्त टीम को छापे के दौरान भारी मात्रा में तैयार और अर्ध-तैयार सामग्री मिली है.
यह भी पढ़ें : UP STF को बड़ी सफलता; लखनऊ में 1.20 करोड़ के प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद, तीन गिरफ्तार