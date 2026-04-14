फिरोजाबाद में शव मिलने के मामले में खुलासा; महिला और युवक गिरफ्तार, सुसाइड के लिये उकसाने का आरोप
थानाध्यक्ष पारुल मिश्रा के मुताबिक, युवक का शव सोमवार सुबह मिला था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 14, 2026 at 10:50 PM IST
फिरोजाबाद : जनपद के थाना नगला सिंघी क्षेत्र में युवक के आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने एक महिला और एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने दोनों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने मंगलवार को विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया.
क्या है पूरा मामला? : थानाध्यक्ष पारुल मिश्रा के मुताबिक, थाना नगला सिंघी के एक गांव निवासी रविंद्र का शव सोमवार सुबह मिला था. घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई थी. जानकारी के बाद मौके पर परिजन पहुंच गए थे. शुरुआत में परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए एक महिला और युवक अरविंद पर गंभीर आरोप लगाए थे.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा : जांच के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया. मृतक के पिता ने थाना नगला सिंघी में तहरीर देकर एक महिला और एक युवक अरविंद के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था.
पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना नगला सिंघी पुलिस ने मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी अरविंद पुत्र बदन सिंह निवासी धीरपुरा और महिला आरोपी को धीरपुरा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है. थाना प्रभारी पारुल मिश्रा के मुताबिक, दोनों आरोपियों को विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद न्यायालय में पेश किया है, जहां से उन्हें जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है.
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