प्रेमी के शादी से इनकार पर महिला ने किया बेटे के अपहरण का नाटक; गाजियाबाद से सकुशल बरामद, दो गिरफ्तार

मेरठ : सरधना थाना क्षेत्र में एक 10 साल के बच्चे के लापता होने से हड़कंप मच गया. पुलिस ने मामले में खुलासा करते हुए महिला समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में पता चला कि एक सप्ताह पहले प्रेमी के शादी से इनकार करने पर महिला ने बेटे के अपहरण का नाटक रचा था. महिला ने चार लोगों पर अपहरण का आरोप लगाकर थाने में तहरीर दी थी.

एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि बच्चे के लापता होने की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की. जांच में पाया कि महिला जिस वक्त बच्चे के अपहरण की जानकारी पुलिस को दे रही थी, उस वक्त घर में लगे सीसीटीवी कैमरे बंद थे. जिसके बाद पुलिस को महिला पर कुछ संदेह हुआ. पुलिस ने महिला से पूछताछ की. बयान में बदलाव के चलते पुलिस ने महिला से सख्ती से पूछताछ की. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ पर महिला ने बताया कि उसका एक युवक से प्रेम प्रसंग था. वह उससे शादी करना चाहती थी, जबकि वह तैयार नहीं था. दोनों कई वर्ष से एक दूसरे के सम्पर्क में थे. उनके संबंध भी थे. महिला ने पहले भी अपने प्रेमी पर रेप का केस दर्ज कराकर उसे जेल भिजवा दिया था.