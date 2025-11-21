ETV Bharat / state

प्रेमी के शादी से इनकार पर महिला ने किया बेटे के अपहरण का नाटक; गाजियाबाद से सकुशल बरामद, दो गिरफ्तार

एसपी देहात ने बताया कि आरोपी महिला और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया.
पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 9:01 PM IST

मेरठ : सरधना थाना क्षेत्र में एक 10 साल के बच्चे के लापता होने से हड़कंप मच गया. पुलिस ने मामले में खुलासा करते हुए महिला समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में पता चला कि एक सप्ताह पहले प्रेमी के शादी से इनकार करने पर महिला ने बेटे के अपहरण का नाटक रचा था. महिला ने चार लोगों पर अपहरण का आरोप लगाकर थाने में तहरीर दी थी.

एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि बच्चे के लापता होने की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की. जांच में पाया कि महिला जिस वक्त बच्चे के अपहरण की जानकारी पुलिस को दे रही थी, उस वक्त घर में लगे सीसीटीवी कैमरे बंद थे. जिसके बाद पुलिस को महिला पर कुछ संदेह हुआ. पुलिस ने महिला से पूछताछ की. बयान में बदलाव के चलते पुलिस ने महिला से सख्ती से पूछताछ की. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ पर महिला ने बताया कि उसका एक युवक से प्रेम प्रसंग था. वह उससे शादी करना चाहती थी, जबकि वह तैयार नहीं था. दोनों कई वर्ष से एक दूसरे के सम्पर्क में थे. उनके संबंध भी थे. महिला ने पहले भी अपने प्रेमी पर रेप का केस दर्ज कराकर उसे जेल भिजवा दिया था.

एसपी देहात ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में सर्विलांस का सहारा लिया. जिसके बाद पुलिस ने बच्चे को गौतमबुद्ध नगर से महिला के परिचित युवक के घर से बरामद कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, महिला गाजियाबाद में नौकरी के दौरान आरोपी युवक के सम्पर्क में आई थी. जिसके बाद उसने आरोपी युवक के साथ मिलकर बच्चे के अपहरण का षड्यंत्र रचा और अपने प्रेमी को फंसाने की योजना बनाई. उन्होंने बताया कि पहले महिला ने अपने प्रेमी को जेल भिजवा दिया था, उसके बाद उसने जेल से बाहर लाने की एवज में पैसों की मांग की थी. जिसको लेकर युवक के परिवार से उसकी सहमति भी बनी थी. युवक के जेल से बाहर आने के बाद महिला ने उससे रकम ऐंठने का प्लान बनाया.

आरोपी महिला के मुताबिक, उसका काफी समय से युवक से प्रेम संबंध था और वह उससे शादी करना चाहती थी. एक सप्ताह पहले युवक ने शादी से इनकार कर दिया था, जिससे वह मायूस हो गई थी. उसने अपने प्रेमी से बदला लेने के लिए ही उसके खिलाफ शिकायत की थी. एसपी देहात ने कहा कि आरोपी महिला और उसके साथी को पुलिस ने मुकदमा लिखकर गिरफ्तार कर लिया है. दोनों को जेल भेजा जा रहा है.

