डिजिटल अरेस्ट करने वाले दो फ्रॉड गिरफ्तार; बैंक मैनेजर से की थी 20.82 लाख ठगी

डिजिटल अरेस्ट करने वाले दो फ्रॉड गिरफ्तार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अलीगढ़: डिजिटल अरेस्ट का खौफ दिखाकर रिटायर्ड बैंक मैनेजर से 20.82 लाख रुपए ठगने वाले दो आरोपियों को साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है. दोनों को सिविल लाइंस क्षेत्र से शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया. साइबर थाना प्रभारी महेश कुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान अनूप सिंह और धीरज के रूप में हुई है. अनूप पौड़ी गढ़वाल का निवासी है. वहीं, धीरज देहरादून का रहने वाला है. यह संगठित ठगी का मामला है. गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है. जांच के दौरान बैंक खातों, मोबाइल लोकेशन और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 4 बैंक पासबुक, 5 चेक बुक, 2 पैन कार्ड, 5 डेबिट कार्ड, 2 मोबाइल फोन और 1 सिम कार्ड बरामद किया. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपी फर्जी दस्तावेज और सरकारी एजेंसियों के नाम का इस्तेमाल कर लोगों को डराते थे. वीडियो कॉल के जरिए खुद को अधिकारी बताकर भरोसा जीतते और फिर खातों से रकम ट्रांसफर करा लेते थे. पुलिस ने लोगों से अपील की है, किसी भी अनजान कॉल पर घबराएं नहीं, न ही बैंकिंग जानकारी साझा करें. पुलिस, ED या CBI जैसी एजेंसियां किसी को फोन पर डिजिटल अरेस्ट नहीं करतीं. न ही व्हाट्सएप के जरिए नोटिस भेजा जाता है. जागरूकता ही ठगी से बचाव का सबसे बड़ा हथियार है. रिटायर्ड मैनेजर से ठगी: रिटायर्ड बैंक मैनेजर भगवती प्रसाद शर्मा अकराबाद क्षेत्र में अपनी पत्नी कुमकुम शर्मा के साथ रहते हैं. 7 जनवरी 2026 को उनके मोबाइल पर कॉल आई.