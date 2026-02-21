ETV Bharat / state

डिजिटल अरेस्ट करने वाले दो फ्रॉड गिरफ्तार; बैंक मैनेजर से की थी 20.82 लाख ठगी

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 21, 2026 at 9:40 AM IST

अलीगढ़: डिजिटल अरेस्ट का खौफ दिखाकर रिटायर्ड बैंक मैनेजर से 20.82 लाख रुपए ठगने वाले दो आरोपियों को साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है. दोनों को सिविल लाइंस क्षेत्र से शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया.

साइबर थाना प्रभारी महेश कुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान अनूप सिंह और धीरज के रूप में हुई है. अनूप पौड़ी गढ़वाल का निवासी है. वहीं, धीरज देहरादून का रहने वाला है. यह संगठित ठगी का मामला है. गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है.

जांच के दौरान बैंक खातों, मोबाइल लोकेशन और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 4 बैंक पासबुक, 5 चेक बुक, 2 पैन कार्ड, 5 डेबिट कार्ड, 2 मोबाइल फोन और 1 सिम कार्ड बरामद किया.

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपी फर्जी दस्तावेज और सरकारी एजेंसियों के नाम का इस्तेमाल कर लोगों को डराते थे. वीडियो कॉल के जरिए खुद को अधिकारी बताकर भरोसा जीतते और फिर खातों से रकम ट्रांसफर करा लेते थे.

पुलिस ने लोगों से अपील की है, किसी भी अनजान कॉल पर घबराएं नहीं, न ही बैंकिंग जानकारी साझा करें. पुलिस, ED या CBI जैसी एजेंसियां किसी को फोन पर डिजिटल अरेस्ट नहीं करतीं. न ही व्हाट्सएप के जरिए नोटिस भेजा जाता है. जागरूकता ही ठगी से बचाव का सबसे बड़ा हथियार है.

रिटायर्ड मैनेजर से ठगी: रिटायर्ड बैंक मैनेजर भगवती प्रसाद शर्मा अकराबाद क्षेत्र में अपनी पत्नी कुमकुम शर्मा के साथ रहते हैं. 7 जनवरी 2026 को उनके मोबाइल पर कॉल आई.

कॉल करने वालों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए कहा कि उनके बैंक खाते में मनी लांड्रिंग की जांच चल रही है. सहयोग न करने पर गिरफ्तारी और वारंट की धमकी दी गई.

आरोपियों ने कहा कि उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है. डर का माहौल बनाने के लिए ठगों ने व्हाट्सएप नंबर मांगा. भगवती प्रसाद शर्मा ने अपनी पत्नी का नंबर दे दिया. इसके बाद आरोपियों ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए कथित कोर्ट आदेश, ED नोटिस और CBI नोटिस भेजे.

पैसे कराए गए ट्रांसफर: वीडियो कॉल कर जांच में सहयोग करने का दबाव बनाया गया. गिरफ्तारी की धमकी देकर लगातार पैसे ट्रांसफर कराए गए. ठगों ने 13 जनवरी 2026 को 5 लाख 82 हजार रुपए ट्रांसफर कराए. 20 जनवरी को 2.5 लाख और 21 जनवरी को फिर 2.5 रुपए जमा कराए गए.

इसके बाद 5 लाख रुपए और ट्रांसफर कराए गए. 28 जनवरी को पत्नी कुमकुम शर्मा के खाते से भी 5 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए गए. इस तरह कुल 20 लाख 82 हजार रुपए ठग लिए गए.

घटना की रिपोर्ट 1 फरवरी 2026 को साइबर थाने में दर्ज कराई गई. साइबर थाना प्रभारी महेश कुमार त्यागी के अनुसार मामले में BNS की धारा 318 (4), 61 (2), 308 (2) और IT एक्ट की धारा 66 D के तहत मुकदमा दर्ज किया गया.

