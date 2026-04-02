कौशांबी में जीजा-साले गिरफ्तार; व्यापारी से 5 लाख रुपये मांगने का आरोप, व्हाट्सएप पर फोटो भेजकर दी धमकी
अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि छानबीन करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 8:46 PM IST
कौशांबी : जिले में कोखराज थाना क्षेत्र में एक कपड़ा व्यापारी से रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि जीजा-साले ने व्हाट्सएप पर अवैध हथियार के साथ फोटो भेजकर व्यापारी को धमकी दी थी और पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी.
अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि भरवारी कस्बे के रहने वाले कपड़ा व्यापारी से व्हाट्सएप के जरिए फोटो भेजकर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया था. इस मामले में पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कार्यवाही शुरू की. पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए दो आरोपियों आबिद और इसरार को गिरफ्तार किया है.
जानकारी के मुताबिक, मामला कोखराज थाना क्षेत्र के भरवारी कस्बे का है, जहां 31 मार्च को कपड़ा व्यापारी प्रज्ज्वल के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया. व्यापारी का आरोप है कि मैसेज में भेजी गई फोटो में युवक खुद को अवैध असलहों के साथ दिखा रहा था और 5 लाख रुपये की रंगदारी की मांग कर रहा था.
व्यापारी का आरोप है कि आरोपियों ने रकम न देने पर जान से मारने की धमकी दी. धमकी से घबराए व्यापारी ने तुरंत कोखराज थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और तकनीकी सर्विलांस व मुखबिर की मदद से आरोपी की पहचान समदा गांव निवासी आबिद के रूप में हुई.
पुलिस ने आबिद को गिरफ्तार कर पूछताछ की, तो उसने खुलासा किया कि इस पूरी साजिश के पीछे उसका बहनोई इसरार अहमद भी है. आबिद की निशानदेही पर पुलिस ने चायल कस्बे से इसरार अहमद को भी गिरफ्तार कर लिया है. दोनों आरोपी पेशे से ऑटो चालक हैं. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.
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