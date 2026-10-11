बुलंदशहर में दो करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा; दो आरोपी गिरफ्तार, जानिये कैसे खुला राज?
एसपी क्राइम नरेश कुमार ने रविवार को प्रेसवार्ता के दौरान दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 11:02 PM IST
बुलंदशहर : साइबर क्राइम पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने म्यूल अकाउंट के जरिए 2 करोड़ की साइबर ठगी करने वाले दो ठगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है. पुलिस के मुताबिक, इनके खाते के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज़ हैं. पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 मोबाइल बरामद किए हैं.
एसपी क्राइम नरेश कुमार ने रविवार को प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि एसएसपी बुलंदशहर के निर्देशन में लगातार साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में रविवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
उन्होंने बताया कि एक आरोपी सुखपाल के खाते में 3,4,5 सितम्बर को 2 करोड़ रुपये साइबर ठगी का पैसा आता है और ये पैसे इन्हीं तारीखों में निकल भी जाता है. उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान सुखपाल, अनिल कुमार के रूप में हुई है.
उन्होंने बताया कि इसके एक दूसरे साथी अनिल को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि म्यूल अकाउंट के माध्यम से जो ठगी हुई थी उसका पैसा आरोपियों ने निकाला था. इस खाते के खिलाफ करीब सात शिकायतें दर्ज़ हैं. इसमें से पांच शिकायतें महाराष्ट्र में और 1 आंध्र प्रदेश में और एक कर्नाटक में दर्ज हैं.
अधिकांश शिकायतों में डिजिटल अरेस्ट की शिकायतें हैं. इसमें अबतक की जो जानकारी मिली है, इसमें तीन से चार और आरोपी इनके साथ मिले हुए थे. उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा. इनके पास से मोबाइल बरामद किए गए हैं. मोबाइल की पूरी डिटेल मिल गई है. इन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया है. करीब दो करोड़ रुपये की साइबर ठगी इनके द्वारा की गई है.
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