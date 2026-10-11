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बुलंदशहर में दो करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा; दो आरोपी गिरफ्तार, जानिये कैसे खुला राज?

पुलिस गिरफ्त में दो आरोपी ( Photo credit: ETV Bharat )

बुलंदशहर : साइबर क्राइम पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने म्यूल अकाउंट के जरिए 2 करोड़ की साइबर ठगी करने वाले दो ठगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है. पुलिस के मुताबिक, इनके खाते के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज़ हैं. पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 मोबाइल बरामद किए हैं.

एसपी क्राइम नरेश कुमार ने रविवार को प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि एसएसपी बुलंदशहर के निर्देशन में लगातार साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में रविवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.