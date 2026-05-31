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मैट्रिमोनियल साइट के जरिये 11 लाख की ठगी; BTech स्टूडेंस समेत दो गिरफ्तार, दुबई तक जुड़े हैं तार

वाराणसी : साइबर थाना पुलिस ने एक अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराधियों के गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस का दावा है कि आरोपी मैट्रिमोनियल साइट पर महिलाओं को प्रेमजाल में फंसाकर विदेश से महंगे गिफ्ट भेजने का झांसा देकर करोड़ों की साइबर ठगी की घटना को अंजाम देते थे.



डीसीपी नीतू कादियान एवं एसीपी विदुष सक्सेना ने पुलिस लाइन सभागार में खुलासा करते हुए बताया कि 13 मार्च को एक महिला ने साइबर क्राइम थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि मैट्रिमोनियल साइट पर दोस्ती कर एक महिला पीड़िता से 11 लाख रुपये ठग लिये गए.

आरोपी ने खुद को विदेश में बड़ा कारोबारी बताया और ट्रैप करने लगा. उसने महिला को बताया कि उसके लिए महंगे गिफ्ट भेजा है, जिसको कस्टम विभाग ने पकड़ लिया है. उसको कुछ रुपए देने होंगे. जब महिला ने रुपये दे दिये तो आरोपी ने गिफ्ट ने छूटने की बात कही. उन्होंने बताया कि महिला से फर्जी कस्टम अधिकारी, जीएसटी अधिकारी और ड्रग अधिकारी बनकर अलग-अलग शुल्क के नाम पर 11 लाख रुपये ठग लिए गए.







सहायक पुलिस आयुक्त, साइबर अपराध विदुष सक्सेना ने बताया कि बिहार के पूर्वी चंपारण निवासी विजय कुमार और रोहित रंजन को गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी पहले विभिन्न मैट्रिमोनियल वेबसाइटों पर फर्जी प्रोफाइल बनाते थे.