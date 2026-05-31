मैट्रिमोनियल साइट के जरिये 11 लाख की ठगी; BTech स्टूडेंस समेत दो गिरफ्तार, दुबई तक जुड़े हैं तार
डीसीपी नीतू कादियान एवं एसीपी विदुष सक्सेना ने पुलिस लाइन सभागार में खुलासा कर दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 31, 2026 at 9:50 PM IST
वाराणसी : साइबर थाना पुलिस ने एक अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराधियों के गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस का दावा है कि आरोपी मैट्रिमोनियल साइट पर महिलाओं को प्रेमजाल में फंसाकर विदेश से महंगे गिफ्ट भेजने का झांसा देकर करोड़ों की साइबर ठगी की घटना को अंजाम देते थे.
डीसीपी नीतू कादियान एवं एसीपी विदुष सक्सेना ने पुलिस लाइन सभागार में खुलासा करते हुए बताया कि 13 मार्च को एक महिला ने साइबर क्राइम थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि मैट्रिमोनियल साइट पर दोस्ती कर एक महिला पीड़िता से 11 लाख रुपये ठग लिये गए.
आरोपी ने खुद को विदेश में बड़ा कारोबारी बताया और ट्रैप करने लगा. उसने महिला को बताया कि उसके लिए महंगे गिफ्ट भेजा है, जिसको कस्टम विभाग ने पकड़ लिया है. उसको कुछ रुपए देने होंगे. जब महिला ने रुपये दे दिये तो आरोपी ने गिफ्ट ने छूटने की बात कही. उन्होंने बताया कि महिला से फर्जी कस्टम अधिकारी, जीएसटी अधिकारी और ड्रग अधिकारी बनकर अलग-अलग शुल्क के नाम पर 11 लाख रुपये ठग लिए गए.
सहायक पुलिस आयुक्त, साइबर अपराध विदुष सक्सेना ने बताया कि बिहार के पूर्वी चंपारण निवासी विजय कुमार और रोहित रंजन को गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी पहले विभिन्न मैट्रिमोनियल वेबसाइटों पर फर्जी प्रोफाइल बनाते थे.
उन्होंने बताया कि गिरोह के सदस्य महिलाओं को भरोसे में लेकर विदेश से गिफ्ट भेजने की बात करते थे. फिर गैंग के अन्य सदस्य फर्जी कस्टम, जीएसटी और ड्रग अधिकारी बनकर पार्सल छुड़ाने के नाम पर पैसे ऐंठते थे. जिनके जरिए ठगी की रकम को अलग-अलग खातों में घुमाकर नकदी निकाली जाती थी. पुलिस अब गैंग के अन्य सदस्यों और बैंक खातों के नेटवर्क की तलाश में जुटी है.
विदुष सक्सेना ने बताया कि जब अकाउंट को ट्रेस करना शुरू किया गया तो पता चला कि यह बिहार के मोतिहारी से अकाउंट चलते हैं. जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह ने करीब 500 फर्जी बैंक खाते बनवाए थे. महिला से ठगे 11 लाख रुपये नगद निकाला गया था.
उन्होंने बताया कि गिरफ्तार दो अभियुक्तों में विजय चाय की दुकान चलाता हैं, जबकि रोहित रंजन बीटेक का स्टूडेंट है. इसमें और भी मेंबर शामिल हैं जिनकी जांच कर गिरफ्तारी की जाएगी. इनके पास से 10 हजार रुपये, तीन फोन बरामद हुए हैं. इनके लिंक दुबई तक जुड़े हैं.
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