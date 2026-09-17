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अलीगढ़ में करणी सेना के जिलाध्यक्ष से मारपीट मामले में दो गिरफ्तार, पुलिस कर रही गहन पड़ताल

करणी सेना के अलीगढ़ जिलाध्यक्ष पर मारपीट और हमला मामले ने तूल पकड़ लिया है. इस दौरान जातिसूचक नारे लगाने के भी आरोप लगे हैं.

Karni Sena Leader Assaulted
करणी सेना लीडर से अलीगढ़ में मारपीट मामले में दो अरेस्ट. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 2:44 PM IST

4 Min Read
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अलीगढ़ : अलीगढ़ के सिविल लाइंस क्षेत्र में करणी सेना के जिलाध्यक्ष सचिन राघव के साथ मारपीट के मामले में एसएसपी नीरज जादौन ने खुलासा कर दिया है. एसएसपी ने कहा कि वीडियो में जिस व्यक्ति के साथ मारपीट की जा रही है, उसकी पहचान सचिन राघव के रूप में हुई है.

मामले में सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है. इस मामले में दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं.और बाकियों की तलाश जारी है.

एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि इस पूरे प्रकरण की पृष्ठभूमि में कुछ दिन पहले हुई एक जातिसूचक टिप्पणी का मामला भी सामने आया है.

अलीगढ़ में करणी सेना के जिलाध्यक्ष से मारपीट मामले में दो गिरफ्तार. (ईटीवी भारत)

उन्होंने बताया कि सचिन राघव के भाई सुंदर राघव की ओर से की गई जातिसूचक टिप्पणी के संबंध में बन्नादेवी थाने में भी सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है.

एसएसपी ने कहा कि सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और अन्य साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है. अलीगढ़ पुलिस वीडियो एविडेंस को चेक करने के बाद दोनों मामलों में नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई करेगी.

उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

Karni Sena Leader Assaulted
करणी सेना लीडर से अलीगढ़ में मारपीट. (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और किसी भी पक्ष के साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का जोर घटनाक्रम से जुड़े सभी तथ्यों और वीडियो साक्ष्यों की जांच पर है, ताकि कार्रवाई तथ्यों के आधार पर हो सके.

एसएसपी नीरज जादौन ने लोगों से सोशल मीडिया पर संयम बरतने की अपील भी की. उन्होंने कहा कि अलीगढ़ शांतिप्रिय जनपद है और ऐसे मामलों में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियों से स्थिति बिगड़ सकती है.

उन्होंने लोगों से किसी भी ऐसी टिप्पणी से बचने का अनुरोध किया, जिससे आपसी सौहार्द या कानून-व्यवस्था प्रभावित हो.
एसएसपी ने कहा कि पुलिस को सभी पक्षों से सहयोग की अपेक्षा है. पुलिस का कहना है कि दोनों मामलों में साक्ष्यों और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

करणी सेना के जिला अध्यक्ष सचिन राघव से मारपीट और हमला करने के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं. बाकी आरोपियों की तलाश जारी है. क्षेत्राधिकारी तृतीय सरवम सिंह ने बताया कि दो आरोपी हिरासत में है, उनसे पूछताछ की जा रही है.

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करणी सेना लीडर से अलीगढ़ में मारपीट. (ईटीवी भारत)

सचिन राघव के साथ मारपीट

बता दें कि सवर्ण महापंचायत की टिप्पणी के बाद अलीगढ़ में करणी सेना जिलाध्यक्ष से मारपीट हुई. इस दौरान ‘जय भीम’ के नारे लगाने का आरोप लगे हैं. इसका वीडियो वायरल है.

जानकारी के मुताबिक, बुधवार को सचिन राघव अपने एक साथी के साथ जा रहे थे. आरोप है कि इसी दौरान कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया और उनके साथ मारपीट की.

इस दौरान आरोपियों की ओर से ‘जय भीम’ के नारे लगाए जाने की बात भी सामने आई है. घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. मारपीट का वीडियो किसी व्यक्ति ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा.

बताया जा रहा है कि इस घटना से एक दिन पहले यूजीसी के विरोध में अलीगढ़ में सवर्ण महापंचायत आयोजित की गई थी. महापंचायत के दौरान जाटव और वाल्मीकि समाज को लेकर की गई कथित टिप्पणी के बाद विवाद की स्थिति बन गई थी.

Karni Sena Leader Assaulted
करणी सेना लीडर से अलीगढ़ में मारपीट. (ईटीवी भारत)

इसके बाद सोशल मीडिया पर भी मामले को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आईं. इसी घटनाक्रम के अगले दिन सचिन राघव के साथ मारपीट की घटना सामने आने से मामला और तूल पकड़ गया.

वायरल वीडियो में कुछ लोग सचिन राघव और उनके साथी के साथ कथित तौर पर मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में नारेबाजी भी सुनाई देने का दावा किया जा रहा है.

हालांकि, वीडियो की सत्यता और उसमें दिखाई दे रहे सभी लोगों की पहचान की पुलिस स्तर से जांच की जा रही है. इसमें से दो लोगों को अरेस्ट किया गया है.

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