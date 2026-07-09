15 लाख की साइबर ठगी का खुलासा; रामपुर में दो आरोपी गिरफ्तार, नौकरी का लालच देकर करते थे ठगी
पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने बताया कि रामपुर की साइबर सेल और मिलक थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 5:33 PM IST
रामपुर : रामपुर की साइबर सेल और मिलक थाना पुलिस ने 15 लाख रुपयों की साइबर ठगी का खुलासा किया है. पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. दावा है कि आरोपी फर्जी वेबसाइट बनाकर बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देते थे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर 10 हजार रुपये की फीस वसूलकर लाखों की ठगी करते थे. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कई मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड और बैंक से जुड़े दस्तावेज बरामद किए हैं. इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने प्रेसवार्ता के दौरान किया.
पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने बताया कि रामपुर की साइबर सेल और मिलक थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए बरेली निवासी विकास गंगवार और राजीव को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी फर्जी जॉब वेबसाइट बनाकर बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का लालच देते थे.
पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने एक वेबसाइट तैयार की थी, जिस पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का पहले ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जाता था. इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर प्रत्येक अभ्यर्थी से 10 हजार रुपये जमा कराए जाते थे. पैसा अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कराया जाता और बाद में निजी इस्तेमाल में खर्च कर दिया जाता था.
उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया है कि आरोपियों के खिलाफ एनसीआरपी पोर्टल पर पहले से सात शिकायतें दर्ज हैं. पुलिस ने इनके कब्जे से सात मोबाइल फोन, नौ एटीएम कार्ड, एक बैंक पासबुक और एक चेकबुक बरामद की है. शुरुआती जांच में करीब 15 लाख रुपये की साइबर ठगी का खुलासा हुआ है. पुलिस का कहना है कि गिरोह के अन्य सदस्यों और इनके नेटवर्क की भी जांच की जा रही है.
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह गिरोह किसी को वास्तविक नौकरी नहीं दिलाता था, बल्कि केवल फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों को जाल में फंसाकर पैसे ऐंठता था. पुलिस अब यह भी पता लगा रही है कि इस गिरोह का नेटवर्क किन-किन राज्यों और शहरों तक फैला हुआ है. आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है.
पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान वेबसाइट या लिंक पर बिना सत्यापन के भरोसा न करें. नौकरी के नाम पर मांगी जाने वाली फीस, बैंक विवरण या ओटीपी जैसी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें. उन्होंने कहा कि साइबर अपराध से बचने का सबसे प्रभावी तरीका सतर्कता और जागरूकता है. पुलिस लगातार जागरूकता अभियान चला रही है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें.
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