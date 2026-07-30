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5 साल बाद आई सच्चाई सामने, IG विकास वैभव ने बताया- 15 लाख के विवाद में हुई रिंकू की हत्या

बेगूसराय के वार्डन रिंकू कुमारी की संदिग्ध मौत मामले में एसआईटी ने बड़ा खुलासा किया है. पूरा मामला हत्या का साबित हुआ, दो गिरफ्तार.

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बेगूसराय रिंकू हत्याकांड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 30, 2026 at 1:32 PM IST

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बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में करीब पांच साल पहले कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की वार्डन रिंकू देवी की संदिग्ध मौत का मामला एक बार फिर चर्चा में है. जिस घटना को शुरुआती पुलिस जांच में आत्महत्या बताया गया था, अब एसआईटी की दोबारा जांच में वह हत्या साबित हुई है. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

बेटी ने खटखटाया था पटना हाईकोर्ट का दरवाजा: गया प्रक्षेत्र के आईजी विकास वैभव ने बताया कि 4 अप्रैल 2021 को वीरपुर थाना क्षेत्र के मुजफ्फरा स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की वार्डन रिंकू देवी का शव विद्यालय परिसर में फंदे से लटका हुआ मिला था. उस समय स्थानीय पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला मानते हुए जांच की और उसी आधार पर केस का निष्पादन कर दिया. हालांकि मृतका की बेटी तेजस्विनी ने पुलिस की जांच पर लगातार सवाल उठाए और न्याय की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

रिंकू हत्याकांड में खुलासा (ETV Bharat)

आईजी विकास वैभव ने की दोबारा जांच: हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुराने अनुसंधान में कई विसंगतियां पाईं और नए सिरे से जांच का आदेश दिया. अदालत ने इस महत्वपूर्ण जांच की जिम्मेदारी आईजी विकास वैभव को सौंपी, जिसके बाद एक एसआईटी का गठन किया गया. एसआईटी ने वैज्ञानिक तरीके से पूरे मामले की दोबारा जांच शुरू की. जांच के दौरान एफएसएल की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटना से जुड़े सभी तथ्यों की बारीकी से समीक्षा की गई. पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से भी दोबारा पूछताछ की गई.

जांच में हुआ बड़ा खुलासा: एसआईटी की जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि शुरुआती एफएसएल रिपोर्ट में ही गला घोंटकर हत्या किए जाने के संकेत मौजूद थे, लेकिन तत्कालीन जांच अधिकारी ने उन महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज कर दिया था. दोबारा वैज्ञानिक जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद यह स्पष्ट हो गया कि रिंकू देवी ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि पहले उनकी गला घोंटकर हत्या की गई और बाद में घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे से लटका दिया गया.

सामने आई हत्या की वजह: जांच में हत्या की वजह भी सामने आई. पुलिस के अनुसार, इस हत्याकांड के पीछे लगभग 15 लाख रुपये का आर्थिक विवाद था. आरोप है कि रिंकू देवी ने गांव के कौशल कुमार को जमीन निबंधन कराने के लिए 15 लाख रुपये दिए थे. काफी समय बीत जाने के बावजूद न तो जमीन का निबंधन हुआ और न ही पैसे वापस मिले. इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ता गया. पंचायत भी हुई, जिसमें 4 अप्रैल 2021 तक पैसे लौटाने की समय-सीमा तय की गई थी. पुलिस का मानना है कि इसी आर्थिक विवाद के कारण रिंकू देवी की हत्या की गई.

पुलिस ने विद्यालय के आदेशपाल समेत दो को किया गिरफ्तार: मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए असुरारी गांव निवासी कौशल कुमार और विद्यालय के आदेशपाल अजीत कुमार उर्फ बबलू को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों से पूछताछ जारी है और पुलिस अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है. इस पूरी जांच प्रक्रिया में बेगूसराय रेंज के डीआईजी शैलेश कुमार सिन्हा, बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार तथा एसआईटी के अन्य अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

"पटना हाईकोर्ट ने जिस विश्वास के साथ इस चुनौतीपूर्ण मामले की दोबारा जांच की जिम्मेदारी सौंपी थी, उसका सफल निष्पादन पुलिस टीम ने पूरी ईमानदारी और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर किया है. इस कांड के सफल उद्भेदन के बाद मुझे विश्वास है कि अंत में सत्य की ही जीत होती है."-विकास वैभव, आईजी

रिंकू की बेटियों को मिला इंसाफ: करीब पांच वर्षों तक न्याय की लड़ाई लड़ने के बाद जब मामले का खुलासा हुआ तो मृतका की बेटी तेजस्विनी ने एसआईटी, पटना हाईकोर्ट और जांच में शामिल सभी अधिकारियों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि उन्हें "शुरू से विश्वास था कि उनकी मां ने आत्महत्या नहीं की थी और एक दिन सच्चाई जरूर सामने आएगी."

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