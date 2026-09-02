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हथिनीकुंड बैराज हादसा: 2 जवानों का 24 घंटे बाद भी नहीं मिला कोई सुराग, नहर का पानी कराया गया कम, सर्च ऑपरेशन जारी

30 किलोमीटर तक सर्च ऑपरेशन: फिलहाल जवानों की तलाश का दायरा करीब 25 से 30 किलोमीटर तक बढ़ाया गया है. सेना की टीमें नहर के अलग-अलग हिस्सों में तलाशी ले रही हैं. इसके अलावा बैराज और आसपास के क्षेत्र में सेना के हेलिकॉप्टरों से भी हवाई निगरानी की जा रही है. कई स्थानों पर पानी की गति कम करने वाले झाल पॉइंट पर भी टीमें निगरानी कर रही हैं.

नहर का पानी रोककर तलाश तेज: हादसे के बाद सेना और बचाव दलों ने हथिनीकुंड बैराज से आगे पश्चिमी यमुना नहर में सर्च शुरू किया. तेज बहाव के कारण गोताखोरों को काफी परेशानी हो रही थी. ऐसे में अब WJC नहर को बंद कर पानी का स्तर कम कराया जा रहा है. पानी कम होने के बाद संभावित स्थानों पर तलाशी अभियान को और तेज किया जाएगा.

यमुनानगर: हथिनीकुंड बैराज पर ट्रेनिंग के दौरान यमुना में बोट डूबने के बाद लापता हुए वन पैरा स्पेशल फोर्स के दो जवानों का 24 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है. दरअसल, मंगलवार शाम हुए हादसे के बाद से ही सेना, SDRF और NDRF की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं. अब तलाश को और प्रभावी बनाने के लिए पश्चिमी यमुना नहर में पानी का बहाव रोककर जलस्तर कम कराया जा रहा है.

हादसे में 5 जवान नदी में कूदे थे: वन पैरा स्पेशल फोर्स का बाढ़ बचाव अभ्यास मंगलवार शाम करीब 5 बजे चल रहा था. अभ्यास के दौरान चिनूक हेलिकॉप्टर से जवान यमुना में खड़ी मोटर बोट में कूदे थे. जवानों के बोट में पहुंचने के बाद मोटर बोट स्टार्ट नहीं हुई और अचानक डूबने लगी. इसके बाद पांचों जवान ऑक्सीजन सिलेंडर और लाइफ जैकेट के साथ पानी में उतर गए.

हथिनीकुंड बैराज हादसे में वन पैरा के दो जवान लापता (ETV Bharat)

तीन जवान तैरकर बाहर निकले: बोट डूबने के बाद तीन जवान तेज बहाव के बीच तैरते हुए पश्चिमी यमुना नहर के गेट की ओर पहुंचे. उन्होंने करीब 600 मीटर का सफर तय कर सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाबी हासिल की. हालांकि महाराष्ट्र के आर्यन पाटिल और जम्मू-कश्मीर के अखनूर निवासी अजय का अब तक पता नहीं चल पाया है.

SDRF और NDRF की टीमें जुटीं: इधर, जवानों के लापता होने की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. SDRF की हरियाणा और उत्तर प्रदेश की टीमें भी सर्च अभियान में शामिल की गईं. बचाव अभियान में यमुना का तेज बहाव सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है. पहाड़ों में बारिश के कारण नदी के पानी में भारी मात्रा में सिल्ट आ रही है. मटमैले पानी में दृश्यता कम होने से गोताखोरों के लिए नीचे जाकर तलाश करना मुश्किल हो रहा है. कई जगह पानी की गति इतनी तेज है कि वहां उतरना जोखिम भरा साबित हो रहा है.

हथिनीकुंड बैराज हादसे में दो जवान लापता (ETV Bharat)

नहर किनारे गांवों को किया अलर्ट: वहीं, प्रशासन ने नहर के किनारे पड़ने वाले गांवों के सरपंचों को भी अलर्ट कर दिया है. उन्हें नहर पर नजर रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या जवान के दिखाई देने पर तत्काल पुलिस और प्रशासन को सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं. नहर के आगे कई पुल भी हैं, जहां पानी का बहाव काफी तेज है.

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