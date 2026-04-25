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दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे पर टू व्हीलर भी भरेंगे फर्राटा, राजधानी को मिलेगी एक और सौगात, जाम मुक्त होगा शहर!

वैसे तो एक्सप्रेस-वे के सभी हिस्सों में दोपहिया वाहनों के लिए कोई भी अनुमति नहीं दी जाती है. हालांकि कुछ जगहों पर विशेष परिस्थितियों को देखते हुए दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस पर टू व्हीलर और थ्री व्हीलर वाहनों को छूट दी गई है, जिसमें एक एरिया मोहंड क्षेत्र का है. यहां दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस के एलिवेटेड रोड पर ही टू विल्हर और थ्री विल्हर वाहनों को अनुमति दी गई है.

दरअसल, मोहंड क्षेत्र पहले ट्रैफिक जाम के लिए जाना जाता था. यहां कुछ किलोमीटर का सफर तय करने में घंटों लग जाते थे, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था. एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के बाद यह समस्या काफी हद तक समाप्त हो गई है और अब सफर सुगम हो चुका है.

परियोजना निदेशक सौरभ सिंह के अनुसार मोहंड एलिवेटेड रोड पर किसी भी प्रकार के वाहन चाहे वह दोपहिया हो या चारपहिया पर प्रतिबंध नहीं रहेगा. यहां दोपहिया वाहन 60 किमी प्रति घंटे की निर्धारित गति से आसानी से चल सकेंगे.

मोहंड एलिवेटेड रोड बना राहत का सबसे बड़ा जरिया : दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे के मोहंड सेक्शन में बना 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर इस समय चर्चा का केंद्र बना हुआ था. पहले यह कहा जा रहा था कि यहां दोपहिया और तीन पहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक लग सकती है, लेकिन एनएचएआई ने स्थिति स्पष्ट कर दी है.

इस फैसले से उन हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी, जो रोज़ाना बाइक और स्कूटर से इस मार्ग का उपयोग करते हैं. खासतौर पर देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए यह निर्णय सफर को आसान और समय बचाने वाला साबित होगा. इसके साथ ही देहरादून से हिमाचल की तरफ जाने वाले वहानों के लिए भी एक अच्छी खबर है.

देहरादून : दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं. अब इस महत्वाकांक्षी परियोजना से जुड़ी एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है, जहां एक ओर निर्माण और अपग्रेडेशन का काम तेज़ी से जारी है. वहीं अब दोपहिया वाहनों को भी इस एक्सप्रेस-वे के कुछ हिस्सों पर चलने की अनुमति दे दी गई है.

716 करोड़ की लागत से बन रहा ग्रीन फील्ड बाईपास: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे से जुड़ी एक और बड़ी परियोजना देहरादून में बन रही है. देहरादून में 12 किलोमीटर लंबा ग्रीन फील्ड बाईपास बनाया जा रहा है. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) इस बाईपास का निर्माण लगभग 716 करोड़ रुपये की लागत से कर रहा है. अभी तक इस परियोजना के करीब 44 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और इसे अप्रैल 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

देहरादून में ग्रीन फील्ड बाईपास बनाया जा रहा है. (ETV Bharat)

यह बाईपास झाझरा से शुरू होकर पांवटा साहिब-बल्लूपुर (एनएच-7) हाईवे को आशारोड़ी चेक पोस्ट के पास जोड़ेग. इस बाइपास के बनने से न सिर्फ देहरादून में ट्रैफिक का दबाव कम होगी, बल्कि देहरादून से हिमाचल जाने का रास्ता भी आसान होगा.

औद्योगिक क्षेत्रों को मिलेगा फायदा: देहरादून एसएसपी परमेंद्र डोबाल की माने तो इस बाईपास का सबसे बड़ा फायदा देहरादून शहर को मिलेगा, जहां लगातार बढ़ता ट्रैफिक का दबाव एक बड़ी समस्या बन चुका है.

बाईपास के जरिए भारी वाहनों को शहर में प्रवेश किए बिना ही डायवर्ट किया जा सकेगा, जिससे शहर के भीतर जाम की स्थिति में सुधार होगा. इसके अलावा ये बाइपास सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र विकासनगर, हरबर्टपुर और हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब जैसे क्षेत्रों के लिए कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा. इससे न केवल उद्योगों को फायदा होगा, बल्कि अंतर-राज्यीय परिवहन भी अधिक सुगम हो जाएगा.

-परमेंद्र डोबाल, देहरादून एसएसपी-

पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण पर विशेष ध्यान: इस परियोजना की खास बात यह है कि इसे केवल यातायात सुविधा को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए डिजाइन किया गया है. सड़क की चौड़ाई को सीमित रखते हुए वन क्षेत्रों पर न्यूनतम प्रभाव डालने की कोशिश की गई है.

वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए 350 मीटर लंबा व्हीक्युलर ओवरपास और एक कैटल ओवरपास बनाया जा रहा है, जिससे बड़े जानवर सुरक्षित रूप से सड़क पार कर सकें. इसके अलावा छोटे जीवों के लिए विशेष पाइप कल्वर्ट भी बनाए जा रहे हैं. पूरे मार्ग पर फेंसिंग और चेतावनी संकेत लगाए जा रहे हैं, ताकि मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम किया जा सके.

एक्सप्रेस-वे की खामियों में भी हुआ सुधार: एक्सप्रेस-वे के कुछ हिस्सों में सड़क उखड़ने और गुणवत्ता को लेकर शिकायतें सामने आई थीं. हालांकि अब इन खामियों को दूर कर लिया गया है और मरम्मत का कार्य तेजी से पूरा किया गया है. एनएचएआई ने स्पष्ट किया है कि परियोजना की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, जहां भी कमी पाई जाएगी उसे तुरंत ठीक किया जाएगा. लगातार हो रहे अपडेट और सुधार इस बात का संकेत हैं कि एक्सप्रेस-वे को एक आधुनिक और सुरक्षित कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की दिशा में गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं.

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