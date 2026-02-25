ETV Bharat / state

आवारा कुत्तों ने नोंच डाला था बच्ची का चेहरा; LLRM मेरठ में हुई सफल सर्जरी

मेरठ: लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज (LLRM) मेरठ में ढाई वर्षीय बच्ची की सफल सर्जरी की गई. डॉक्टरों की टीम ने बच्ची के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी की है. आवारा कुत्तों ने हमला करके उसके चेहरे को बुरी तरह नोंच डाला था. चेहरे पर सिर्फ घाव ही घाव थे.

मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. भानु प्रताप सिंह और उनकी टीम ने मासूम के परिवार को मोटिवेट किया और बच्ची की प्लास्टिक सर्जरी की गई. लगभग डेढ़ घंटे चले ऑपरेशन में सफलता मिली.

बागपत की बच्ची: बागपत जिले से ढाई साल की बच्ची सारा को लेकर उसके परिजन मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे. प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज में लाकर परिजनों ने डॉक्टर को दिखाया. बच्ची पर हमला करके कुत्तों ने उसके चेहरे को नोंच डाला था. बच्ची के चेहरे पर गंभीर चोटें आई थीं.

मेडिकल कॉलेज के सर्जन डॉ. भानु प्रताप सिंह ने बताया कि बच्ची छोटी थी और दर्द से कराह रही थी. हमने एक टीम बनाई. इसके बाद पूरी प्लानिंग की और आधुनिक चिकित्सा प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए गंभीर घावों के लिए अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लिया.

उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में सर्जरी करके चेहरे को वापस सामान्य आकार में लाने की कोशिश सफल रही है. उन्होंने कहा कि मासूम के परिवारीजनों ने भी समझदारी दिखाई और समय से मेडिकल कॉलेज ले आए.

बच्ची के चेहरे का घाव काफी गंभीर स्थिति में था. समय पर उपचार से अब बच्ची का चेहरा सुधार लिया गया है. कोशिश रही कि पहले की तरह ही उसी शेप में वह हो और इसमें सफलता मिली है.