ETV Bharat / state

घर के बाहर खेल रहा था ढाई साल का मासूम, लोडर वाहन की चपेट में आकर दर्दनाक मौत

हरिद्वार के मिस्सरपुर गांव में लोडर वाहन की चपेट में आया ढाई साल का मासूम, मां हुए बेसुध तो गहरे सदमे में परिजन

Child Died Accident Haridwar
एंबुलेंस (फाइल फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 22, 2026 at 10:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हरिद्वार: कनखल थाना क्षेत्र के मिस्सरपुर गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया. जहां घर के बाहर खेल रहे ढाई साल के मासूम की छोटे लोडर वाहन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई.

घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई. हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है.

लोडर वाहन की चपेट में आने से मासूम की मौत: जानकारी के मुताबिक, मिस्सरपुर गांव के नवीन चंद्र का ढाई वर्षीय बेटा विनायक उर्फ गोली अपने घर के बाहर खेल रहा था. इसी दौरान पड़ोस में शादी का सामान लेकर जा रहा एक लोडर वाहन अचानक वहां से गुजरा और मासूम को अपनी चपेट में ले लिया.

हादसा इतना भीषण था कि बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हालांकि परिजन उसे निजी अस्पताल भी ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं, हादसा होते मौके पर आसपास के लोग भी जुट गए और भीड़ जमा हो गई.

वाहन चालक फरार: हादसा होते ही वाहन चालक मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही कनखल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

सदमे में परिजन: उधर, मासूम बेटे के मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है. बच्चे की मां बेसुध हो गई, जबकि पिता और अन्य परिजन गहरे सदमे में हैं. अचानक छोटे बच्चे की मौत के बाद गांव में भी शोक है.

"इस मामले में परिजनों की तहरीर के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. वाहन को कब्जे में लेकर घटना की गहनता से जांच की जा रही है."- अनुज सिंह, एसएसआई, थाना कनखल

"आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है."- अनुज सिंह, एसएसआई, थाना कनखल

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

मिस्सरपुर गांव में बच्चे की मौत
हरिद्वार एक्सीडेंट में बच्चे की मौत
MISSARPUR VILLAGE CHILD DIED
CHILD DIED UNDER LOADER VEHICLE
CHILD DIED ACCIDENT HARIDWAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.