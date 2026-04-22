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घर के बाहर खेल रहा था ढाई साल का मासूम, लोडर वाहन की चपेट में आकर दर्दनाक मौत

हरिद्वार: कनखल थाना क्षेत्र के मिस्सरपुर गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया. जहां घर के बाहर खेल रहे ढाई साल के मासूम की छोटे लोडर वाहन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई.

घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई. हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है.

लोडर वाहन की चपेट में आने से मासूम की मौत: जानकारी के मुताबिक, मिस्सरपुर गांव के नवीन चंद्र का ढाई वर्षीय बेटा विनायक उर्फ गोली अपने घर के बाहर खेल रहा था. इसी दौरान पड़ोस में शादी का सामान लेकर जा रहा एक लोडर वाहन अचानक वहां से गुजरा और मासूम को अपनी चपेट में ले लिया.

हादसा इतना भीषण था कि बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हालांकि परिजन उसे निजी अस्पताल भी ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं, हादसा होते मौके पर आसपास के लोग भी जुट गए और भीड़ जमा हो गई.