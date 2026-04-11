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हिसार की ढाई साल की वान्या का कमाल, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्डस 2026 में नाम दर्ज

हिसार निवासी ढाई साल की वान्या ने 6 चरणों की परीक्षा के बाद इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्डस में नाम दर्ज कराने में सफलता पाई है.

Vanya in India Book of Records
इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्डस 2026 में वान्या का नाम हुआ दर्ज (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 11, 2026 at 3:56 PM IST

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हिसार: शहर की महाबीर कॉलोनी की ढाई साल की बच्ची वान्या ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्डस में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है. बच्ची की उपलब्धि पर परिवार में उत्साह का माहौल है.

Vanya in India Book of Records
हिसार की ढाई साल की वान्या का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्डस में (Etv Bharat)

बेटी की सफलता की कहानीः वान्या के पिता पुरुषोत्तम सैनी ने बताया कि "इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्डस की तरफ से आयोजित प्रतियोगिता में वान्या ने यह उपलब्धि हासिल की है. प्रतियोगिता के तहत विभिन्न विषयों पर 6 स्टेज में सवालों के जवाब देने थे. इनमें मुख्य रूप में 15 सवाल सामान्य ज्ञान से जुड़े, साल के महीनों के नाम, सप्ताह के दिनों के नाम, इन्द्र धनुष के रंग, ग्रहों के नाम, चारों ऋतुओं के नाम सहित अन्य सवाल थे. सभी पर वीडियो बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्डस की प्रतियोगिता में भेजी गई. इसके बाद आयोजकों की ओर से यह तय किया गया कि यह वीडियो कहीं और चली है या नहीं, असली है या नहीं, सभी पैरामीटर जांचने के बाद बच्ची के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उसे प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया."

Vanya in India Book of Records
हिसार की ढाई साल की वान्या का कमाल (Etv Bharat)

सामान्य ज्ञान विषयों में है वान्या की रूचिः बच्ची के पिता वान्या के पिता पुरुषोत्तम सैनी ने बताया कि "वान्या होनहार है. उसकी खोजी और सामान्य ज्ञान विषयों में रूचि है. वान्या की मां आंचल सैनी उसे लगातार प्रोत्साहित करती रहती है. उसकी रूचि को देखते हुए हम भी उसे नई-नई जानकारियों से अवगत करवाते रहते हैं ताकि बच्ची का सामान्य ज्ञान बढ़े. बच्ची की इस उपलब्धि पर परिवार में उत्साह का माहौल है."

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