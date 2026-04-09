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सौतेली मां ने ढाई साल की मासूम को पीट-पीटकर मार डाला; पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

क्षेत्राधिकारी शिकारपुर शशांक श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी सौतेली मां को हिरासत में ले लिया गया है.

सौतेली मां ने ढाई साल की मासूम को पीट-पीटकर मार डाला.
सौतेली मां ने ढाई साल की मासूम को पीट-पीटकर मार डाला. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 7:13 AM IST

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बुलंदशहर: जिले में एक सौतेली मां ने ढाई साल की मासूम बच्ची की पीट-पीटकर हत्या कर दी. सौतेली मां ने बच्ची को इतना पीटा की उसकी हालत गंभीर हो गई. परिजन अस्पताल लेकर भागे, जहां डॉक्टर ने मासूम को मृत घोषित कर दिया. घटना पहासू थाना क्षेत्र के सूरजवाली गांव की है.

क्षेत्राधिकारी शिकारपुर शशांक श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी सौतेली मां को हिरासत में ले लिया गया है. उससे पूछताछ की जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी. परिजनों से भी घटना को लेकर पूछताछ की जा रही है.

क्षेत्राधिकारी शिकारपुर शशांक श्रीवास्तव. (Video Credit: ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक, बच्ची की सौतेली मां का व्यवहार बच्ची के लिए बहुत कठोर रहता था. हमेशा उसे मारती-पीटती थी. बुधवार को भी किसी बात को लेकर विवाद हो जाने पर सौतेली मां ने बच्ची को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया.

इससे उसकी हालत बिगड़ गई. आननफानन में परिजन उसे लेकर हॉस्पिटल भागे लेकिन तब तक बच्ची दम तोड़ चुकी थी. मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. सभी का रो-रोकर बुरा हाल है.

वहीं बच्ची की चाची ने बताया कि बच्ची की सौतेली मां पूनम बच्ची के साथ घर में बंद करके अक्सर मारपीट करती थी. मुंह में कपड़ा ठूंसकर पीटा करती थी, ताकि रोने के आवाज बाहर न जाए. बच्ची के पिता ने पहली पत्नी के जाने के बाद पूनम से दूसरी शादी की है.

जिले में इस तरह का यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी बुलंदशहर जिले के नरोरा में दुकान से टॉफी चुराने के शक में अपनी 12 साल की बेटी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी.

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