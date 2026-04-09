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सौतेली मां ने ढाई साल की मासूम को पीट-पीटकर मार डाला; पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

सौतेली मां ने ढाई साल की मासूम को पीट-पीटकर मार डाला. ( Photo Credit: ETV Bharat )