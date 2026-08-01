आंगन में रखे पानी के ड्रम में डूबा ढाई साल का बच्चा, मौत; खिलौना निकालते समय हादसा
हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया और मां का रो-रोकर बुरा हाल है. लोग भी इस दर्दनाक घटना से स्तब्ध हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 10:31 AM IST|
Updated : August 1, 2026 at 10:36 AM IST
अलीगढ़: बच्चों की देखरेख में एक पल की अनदेखी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है. ऐसा ही दर्दनाक उदाहरण अलीगढ़ में सामने आया है. घर के आंगन में खेल रहे ढाई वर्षीय मासूम की पानी से भरे ड्रम में डूबने से मौत हो गई.
बताया जा रहा है कि खेलते समय उसका खिलौना ड्रम में गिर गया था. उसे निकालने की कोशिश में वह ड्रम के अंदर झांकने लगा और संतुलन बिगड़ने से उसका सिर पानी में चला गया. जब तक परिजनों को घटना का पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी.
जानकारी के अनुसार, परिवार के मुखिया संजय रोज की तरह अपने काम पर गए हुए थे. घर पर उनकी पत्नी सावित्री, पांच वर्षीय बड़ा बेटा यशवीर और ढाई वर्षीय छोटा बेटा कौटिल्य मौजूद थे. दोनों बच्चे घर के आंगन में खेल रहे थे, जबकि सावित्री घरेलू काम में व्यस्त थीं.
इसी दौरान घर के मुख्य दरवाजे पर बिजली विभाग के कर्मचारी बिजली का मीटर बदलने पहुंचे. कर्मचारियों के काम के चलते सावित्री मुख्य गेट पर चली गईं. इसी बीच खेलते समय कौटिल्य का खिलौना आंगन में रखे पानी से भरे ड्रम में गिर गया.
माना जा रहा है कि खिलौना निकालने के लिए वह ड्रम के अंदर झांका, लेकिन संतुलन बिगड़ने से उसका शरीर कमर तक ड्रम में चला गया और सिर पूरी तरह पानी में डूब गया. छोटा होने के कारण वह खुद को संभाल नहीं सका. कुछ देर बाद बड़े भाई यशवीर ने यह दृश्य देखा और दौड़कर मां को छोटे भाई के ड्रम में गिरने की जानकारी दी.
सूचना मिलते ही सावित्री आंगन में पहुंचीं तो कौटिल्य ड्रम में लटका हुआ था और उसका सिर पानी में डूबा हुआ था. उन्होंने तुरंत बच्चे को बाहर निकाला, लेकिन तब तक वह बेहोश हो चुका था. परिजन आनन-फानन में मासूम को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.
हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया और मां का रो-रोकर बुरा हाल है. मोहल्ले के लोग भी इस दर्दनाक घटना से स्तब्ध हैं. यह हादसा एक बार फिर याद दिलाता है कि घर में रखे पानी से भरे ड्रम, टंकियां, बाल्टियां और अन्य खुले जल स्रोत छोटे बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं.
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