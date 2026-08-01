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आंगन में रखे पानी के ड्रम में डूबा ढाई साल का बच्चा, मौत; खिलौना निकालते समय हादसा

आंगन में रखे पानी के ड्रम में डूबा ढाई साल का बच्चा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अलीगढ़: बच्चों की देखरेख में एक पल की अनदेखी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है. ऐसा ही दर्दनाक उदाहरण अलीगढ़ में सामने आया है. घर के आंगन में खेल रहे ढाई वर्षीय मासूम की पानी से भरे ड्रम में डूबने से मौत हो गई. बताया जा रहा है कि खेलते समय उसका खिलौना ड्रम में गिर गया था. उसे निकालने की कोशिश में वह ड्रम के अंदर झांकने लगा और संतुलन बिगड़ने से उसका सिर पानी में चला गया. जब तक परिजनों को घटना का पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. जानकारी के अनुसार, परिवार के मुखिया संजय रोज की तरह अपने काम पर गए हुए थे. घर पर उनकी पत्नी सावित्री, पांच वर्षीय बड़ा बेटा यशवीर और ढाई वर्षीय छोटा बेटा कौटिल्य मौजूद थे. दोनों बच्चे घर के आंगन में खेल रहे थे, जबकि सावित्री घरेलू काम में व्यस्त थीं. इसी दौरान घर के मुख्य दरवाजे पर बिजली विभाग के कर्मचारी बिजली का मीटर बदलने पहुंचे. कर्मचारियों के काम के चलते सावित्री मुख्य गेट पर चली गईं. इसी बीच खेलते समय कौटिल्य का खिलौना आंगन में रखे पानी से भरे ड्रम में गिर गया.